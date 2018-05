Il Confine | diretta prima puntata

Il Confine | Conferenza Stampa | 10 maggio 2018 | In diretta dalle ore 10 : 30 : Oggi, giovedì 10 maggio 2018, a partire dalle ore 10:30, si terrà la Conferenza Stampa di presentazione de Il Confine, miniserie tv in onda su Rai 1, con Filippo Scicchitano, Caterina Shulha e Alan Cappelli Goetz.Il Confine | La miniserieprosegui la letturaIl Confine | Conferenza Stampa | 10 maggio 2018 | In diretta dalle ore 10:30 pubblicato su TVBlog.it 10 maggio 2018 04:39.