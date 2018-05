Il Confine | diretta prima puntata | gli austriaci contro gli irredentisti

Il Confine - diretta prima puntata : In occasione delle celebrazioni per i cent'anni dalla fine della prima Guerra Mondiale, Raiuno propone, questa sera, martedì 15 maggio 2018, dalle 21:25, la prima parte de Il Confine , film-tv che racconta la storia di tre giovani amici, che finiscono loro malgrado dentro la guerra, che li cambierà e farà crescere tra l'orrore del conflitto e la scoperta dell'amore.-Di seguito, il liveblogging della prima puntata de Il ...

Il Confine | Conferenza Stampa | 10 maggio 2018 | In diretta dalle ore 10 : 30 : Oggi, giovedì 10 maggio 2018, a partire dalle ore 10:30, si terrà la Conferenza Stampa di presentazione de Il Confine, miniserie tv in onda su Rai 1, con Filippo Scicchitano, Caterina Shulha e Alan Cappelli Goetz.Il Confine | La miniserieprosegui la letturaIl Confine | Conferenza Stampa | 10 maggio 2018 | In diretta dalle ore 10:30 pubblicato su TVBlog.it 10 maggio 2018 04:39.