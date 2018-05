Il Confine | anticipazioni prima puntata

Cast e personaggi de Il Confine - al via su Rai1 il 15 maggio : anticipazioni prima puntata : Al via da stasera Cast e personaggi de Il Confine, nuova miniserie di Rai1 che racconta l'amicizia tra tre ragazzi di Trieste non ancora ventenni, che alla soglia dell’esame di maturità si ritrovano catapultati in trincea a vivere da vicino il feroce dramma della guerra e non solo. Amore e altri sentimenti saranno al centro della vicenda e rappresenteranno la spinta che li farà crescere con coraggio anche tra bombe e orrore. Il Confine è frutto ...

"Il Confine" - le anticipazioni della prima puntata : Martedì 15 e mercoledì 16 maggio, in prima serata Rai 1, "Il Confine". Una miniserie in due puntate, per la regia di Carlo Carlei, con Filippo Scicchitano, Caterina Shulha e...

IL Confine - anticipazioni cast e trama della fiction di Rai 1 (15 e 16 maggio) : Il 15 e 16 maggio (stasera e domani sera, dunque) andrà in onda in prima serata su Rai 1, alle ore 21.25, la fiction Il CONFINE, un nuovo prodotto targato Rai fiction e PayperMoon e che vede alla regia Carlo Carlei. La miniserie in due puntate ci mostrerà uno spaccato dell’Italia durante la Prima Guerra Mondiale in cui saranno protagonisti tre giovani ragazzi, spettatori in prima linea del corso della Storia. Per quanto riguarda la ...

IL Confine/ Al via la miniserie di Rai 1. Anticipazioni del 15 maggio : un amore nel fuoco della guerra : Il CONFINE, Anticipazioni del 15 maggio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Tre ragazzi di Trieste vivono amori segreti e proibiti, nel sottofondo della Prima guerra Mondiale.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 07:30:00 GMT)

Il Confine prima puntata fiction Rai 1 : trama e anticipazioni 15 maggio 2018 : IL Confine prima puntata. Martedì 15 e mercoledì 16 maggio 2018 va in onda su Rai 1 in prima serata la nuova fiction sulla prima Guerra Mondiale. Scopri trama e anticipazioni della prima puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE Il Confine prima puntata della nuova fiction Rai 1 sulla prima Guerra Mondiale La mini serie è una coproduzione Rai fiction con PayperMoon e vede alla regia Carlo Carlei. Il soggetto è di di Laura ...