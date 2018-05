IL CONFINE | anticipazioni cast e trama della fiction di Rai 1 15 e 16 maggio

tvsoap

(Di martedì 15 maggio 2018) Il 15 e 16(stasera e domani sera, dunque) andrà in onda in prima serata su Rai 1, alle ore 21.25, laIl, un nuovo prodotto targato Raie PayperMoon e che vede alla regia Carlo Carlei. La miniserie in due puntate ci mostrerà uno spaccato dell’Italia durante la Prima Guerra Mondiale in cui saranno protagonisti tre giovani ragazzi, spettatori in prima linea del corsoStoria. Per quanto riguarda la, leci dicono che tutto inizierà nella città di Trieste nell’anno 1914. Tre giovani amici si ritroveranno a dover affrontare l’esame di maturità: Bruno Furian (Filippo Scicchitano), figlio di un caposquadra del portocittà, Franz Von Helfert (Alan Cappelli Goetz), figlio di un ufficiale dell’Esercito Imperiale, e infine Emma Cattonar (Caterina Shulha), figlia di un facoltoso commerciante ...