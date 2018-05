IL CONFINE Al via la miniserie di Rai 1 Anticipazioni del 15 maggio | un amore nel fuoco

Linea di CONFINE - rassegna teatrale al via l'11maggio : La rassegna quest'anno propone quattro spettacoli, che spaziano per tema e genere in diversi ambiti teatrali, creando ancora una volta una mappa curiosa e accattivante. L'esordio è previsto venerdì ...

Scontri al "valico dei migranti" : tensione al CONFINE Italia-Francia - Parigi invia rinforzi : Alta tensione al confine italo-francese. Il ministro dell'Interno francese ha annunciato l'invio di "importanti" rinforzi delle forze di sicurezza al confine con l'Italia, dopo le azioni di...

Gaza - volantini Israele : via da CONFINE : 11.10 In previsione di nuove proteste di massa, l'esercito israeliano ha lanciato volantini vicino al confine con la Striscia di Gaza, mettendo in guardia i palestinesi "dall'avvicinarsi alla barriera, tentativi di danneggiarla o di commettere atti terroristici.Sarà preso di mira chiunque attenti a sicurezza". L'invito arriva nel quarto venerdì della "Grande Marcia del ritorno". Negli scontri verificatisi nei venerdì precedenti sono stati ...

Siria - Trump alla Russia : “Arrivano i missili”. Mosca avvia esercitazioni navali al CONFINE : «La Russia afferma che abbatterà ogni missile che sarà sparato contro la Siria. Preparati Russia, perché arriveranno, belli nuovi e intelligenti», scrive Donald Trump in un tweet con cui risponde al monito della Russia che ha affermato che distruggerà ogni eventuale missile sparato dagli Stati Uniti contro obiettivi in Siria. «Non dovreste essere ...

Trump invia militari al CONFINE con il Mexico : Donald Trump prosegue la sua battaglia contro l’immigrazione e s prepara ad inviare militari al confine con il Mexico per fermare

Trump invia truppe al CONFINE messicano : 1.28 Trump rilancia la sfida sull'immigrazione e annuncia l'invio di militari al confine col Messico per fermare gli immigrati illegali in attesa che venga costruito il muro al confine. "E' un grande passo",dice il presidente Usa, mentre emergono nuove direttive del dipartimento di Giustizia per imporre ai giudici un sistema di quote volte a velocizzare le espulsioni e i rimpatri forzati degli immigrati clandestini.Intanto il Messico ha ...