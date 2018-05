Il caso Montante avvelena la Sicilia | le accuse toccano anche la politica

caso Montante - Schifani tra indagati : 13.55 Nell'inchiesta che ha visto l'arresto dell'ex presidente Sicindustria Montantante ci sarebbero anche 22 indagati non raggiunti da provvedimenti cautelare, accusati di aver fatto parte della catena di fughe di notizie per la quale Montante è finito ai domiciliari. Tra di loro ci sarebbero l'ex presidente del Senato Schifani; l'ex generale ed ex direttore del servizio segreto Aisi, Esposito, il caporeparto Aisi Cavacece e l'ex dirigente ...