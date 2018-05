Ibi18 | ' Io sogno italiano' | presentato il nuovo progetto del Coni verso Tokyo 2020

sport.ilmessaggero

: 'Il sogno italiano per me è tutto! Orgogliosa di tutto quello che ho fatto!' ??@roberta_vinci ??#GrazieRoberta #ibi18… - Coninews : 'Il sogno italiano per me è tutto! Orgogliosa di tutto quello che ho fatto!' ??@roberta_vinci ??#GrazieRoberta #ibi18… - Felixlory : RT @Coninews: 'Il sogno italiano per me è tutto! Orgogliosa di tutto quello che ho fatto!' ??@roberta_vinci ??#GrazieRoberta #ibi18 @federten… - BeaDellaFrera : RT @Coninews: 'Il sogno italiano per me è tutto! Orgogliosa di tutto quello che ho fatto!' ??@roberta_vinci ??#GrazieRoberta #ibi18 @federten… -

(Di martedì 15 maggio 2018) ... come hanno testimoniato le recenti Olimpiadi invernali in Sud Corea, è un punto di riferimento importante per esportare le eccellenze italiane nel Mondo, una sorta di grande Expo: 'L'Italia team è ...