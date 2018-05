eurogamer

I ragazzi di Mafia 3 aprono un nuovo studio nel Regno Unito #Mafia3

(Di martedì 15 maggio 2018) Idi3 sbarcano in Inghilterra, come ci riporta infatti anche IGN, Hangar 13 si è allargato nelcon l'apertura di unnella città di Brighton.Il publisher 2K ha inoltre annunciato che Nick Baynes guiderà ildi Hangar 13 di Brighton, egli è stato Game Director di Split/Second e vanta un'esperienza nel settore dello sviluppo videoludico di 25 anni.La nuova sede di Brighton costituirà il quarto ufficio per Hangar 13, lo sviluppatore è infatti presente con una sede a Novato, California, mentre un'altra sede risiede a Brno e una a Praga, entrambe in Repubblica Ceca.Read more…