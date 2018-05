huffingtonpost

: I pasti salutisti di Trump: ordina l'hamburger, ma lo accompagna con 'mezzo panino' - HuffPostItalia : I pasti salutisti di Trump: ordina l'hamburger, ma lo accompagna con 'mezzo panino' -

(Di martedì 15 maggio 2018) È cosa nota che i gusti del presidente degli Stati Uniti siano a dir poco singolari e per niente. Lo abbiamo visto svariate volte immortalato intento a mangiare succulentiti da bibite tutt'altro che sane. È un dichiarato amante del fast food, Donald, tanto da avere un menù "fisso" da McDonald's: due Big Mac, due Filet-O-Fish e un frappè al cioccolato. Ma i gusti dell'uomo più potente del mondo starebbero cambiando e pare chestia optando per un regime alimentare salutista. O, per lo meno, più salutista della precedente.Celebrating 1237! #201Un post condiviso da President Donald J.(@realdonald) in data: Mag 26, 2016 at 2:29 PD A rivelarlo è l'ex sindaco di New York e avvocato personale di, Rudy Giuliani in un'intervista al Washington Post. Durante una cena al golf club del ...