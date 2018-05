I morti di Gaza non commuovono il mondo arabo

huffingtonpost

(Di martedì 15 maggio 2018) Il ricordo della Nakba si alimenta della rabbia e del dolore dopo la giornata di sangue, ieri a. Nella Striscia si piangono ie si invoca vendetta. Sono almeno 62 le vittime tra cui una bimba di otto mesi, Leila al-Ghandour morta, secondo il ministero della sanità della Striscia, per l'inalazione dei gas lacrimogeni sparati dall'esercito israeliano e che si trovava sotto una tenda con i genitori, allestita dagli organizzatori della manifestazione, non distante dai reticolati della barriera difensiva La piccola, Leyla al-Ghandhour, si trovava al confine con la madreperché non voleva restare a casa da sola. Secondo il corrispondente della rivista britannica The Economist, Gregg Carlstrom, presente ai funerali della piccola, la madre si era infatti recata al confine con Israele a protestare e aveva lasciato Leyla a casa. "La bambina ha cominciato a piangere in ...