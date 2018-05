I funerali della neonata uccisa dai lacrimogeni

Cagliari - bidella suicida - folla commossa ai funerali : 'Accuse assurde - è sempre stata corretta' : Un caloroso e sentito abbraccio a quella donna che per anni ha lavorato nella scuola dell'infanzia di Sestu, alle porte di Cagliari. Una chiesa stracolma, la parrocchia di San Giorgio, per tributare l'...

Ai funerali della madre Bossetti parla dal pulpito durante la Messa : Massimo Bossetti, quarantasette anni, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, ha ottenuto il permesso per partecipare al funerale della madre, durante il quale, parlando dal pulpito, l'ha ringraziata.Il carpentiere di Mapello era stato accusato di aver sequestrato e ucciso Yara Gambirasio, la tredicenne di Brembate di Sopra, scomparsa e ritrovata morta in un campo il 26 novembre 2010. Un'indagine record aveva messo a ...

Ai funerali della madre Bossetti parla dal pulpito : «Grazie mamma» Foto Caso Yara - tutte le tappe : Il permesso per uscire dal carcere ottenuto dal carpentiere condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio. La madre Ester Arzuffi era stata anche al centro della vicenda giudiziaria, per il Dna. Il parroco chiede silenzio ai giornalisti, per volontà della famiglia

Addio a Nardini - fiori bianchi ai funerali del «Signore della grappa» : BASSANO DEL GRAPPA , VICENZA, fiori bianchi e commozione per l'ultimo saluto a Giuseppe Nardini scomparso giovedì sera . Nella chiesa della Santissima Trinità di Bassano del Grappa, l'imprenditore ...

George H. Bush - l’ex presidente ricoverato in terapia intensiva. Solo tre giorni fa i funerali della moglie : l’ex presidente americano George H. Bush, 93 anni, è ricoverato in terapia intensiva in Texas per un’infezione del sangue. “Sta rispondendo ai trattamenti medici e sembra potersi riprendere”, ha dichiarato in una nota il portavoce Jim McGrath. Ma secondo altre fonti vicine alla famiglia le sue condizioni sono critiche. Il ricovero è avvenuto domenica 22 aprile, il giorno dopo i funerali della moglie Barbara Bush, morta la ...

Omicidio Pamela - il 5 maggio a Roma i funerali della 18enne - : La cerimonia funebre per la ragazza uccisa il 30 gennaio scorso si terrà nella parrocchia di Ognissanti. La famiglia: "Avremo finalmente un luogo dove piangerla, dove poterle portare un fiore o ...

