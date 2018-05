I due leader Il finto ottimista e il vero pessimista alla stretta finale

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 maggio : Il Quirinale concede altro tempo ai due leader per provare a chiudere il “contratto” e intanto scavalla le elezioni a luglio : Nuovo Stallo Il Colle allunga la trattativa e scongiura le urne a luglio Lega e 5 Stelle chiedono “più giorni”: scontro su nome del premier e programma. Mattarella li accontenta: niente voto estivo di Fabrizio d’Esposito Il ballo dei debuttanti di Marco Travaglio Scrivere del governo Salvimaio che pare stia per nascere è come camminare sulle uova. Perché né Di Maio né Salvini hanno alcuna esperienza di governo, dunque siamo al ballo dei ...

Governo - la rosa di Di Maio e Salvini - oggi i due leader al Quirinale : «Pronti per l'esecutivo - sarà un premier politico» : dal nostro inviato MILANO Il super-vertice del Pirellone. L'incontro a due tra Di Maio e Salvini. L'affannosa ricerca del terzo nome, da trovare subito anche per rispettare i tempi chiesti...

Governo - la rosa di DiMaio e Salvini - oggi i due leader al Quirinale : «Pronti per l'esecutivo - sarà un premier politico» : dal nostro inviato MILANO Il super-vertice del Pirellone. L'incontro a due tra Di Maio e Salvini. L'affannosa ricerca del terzo nome, da trovare subito anche per rispettare i tempi chiesti...

L'ultima offerta di Luigi Di Maio a Matteo Salvini : premier terzo - ministri politici - i due leader fuori dal governo : "Va bene Luigi, ma devo parlarne con gli altri". È l'ora di pranzo. Luigi Di Maio si sta preparando a prendere un taxi, direzione via Teulada, dove a In mezz'ora renderà pubblica L'ultima mossa per evitare la ridotta dell'opposizione e la richiesta delle urne. La posizione di Matteo Salvini, in attesa del vertice di Arcore, è interlocutoria. Solo a sera i contorni della risposta verranno definiti.Definita la risposta, ...

Storico incontro fra le due Coree - i leader a confronto : stretta di mano tra Moon e Kim : Moon, da parte sua, ha ricordato che 'il mondo guarda a Panmunjom', diventato 'simbolo di pace, non di divisione' grazie alla visita di Kim. Il primo round di colloqui si è concluso alla Peace House ...

Coree - storica stretta di mano tra i due leader. Kim : 'comincia una nuova era'. Moon : 'il mondo ci sta guardando' : Il vertice nella parte sudocoreana, nel villaggio di confine di Panmunjom dove è iniziato il summit per il disarmo nucleare, la pace e il miglioramento dei rapporti bilaterali. Il primo incontro ...

Storico incontro tra i leader delle due Coree al 38° parallelo : Seoul, 27 apr. , askanews, Un vertice Storico, dopo una stretta di mano altamente simbolica sulla Linea di demarcazione militare coreana. E' quello cui hanno dato vita il leader nordcoreano Kim Jong ...

Coree - stretta di mano tra i due leader. Kim : 'comincia una nuova era'. Moon : 'il mondo ci sta guardando' : Il vertice nella parte sudocoreana, nel villaggio di confine di Panmunjom dove è iniziato il summit per il disarmo nucleare, la pace e il miglioramento dei rapporti bilaterali. Il primo incontro ...

Coree : “serie e oneste discussioni” su pace e denuclearizzazione per i due leader : I leader della Corea del Nord e del Sud, rispettivamente Kim Jong-un e Moon Jae-in, hanno intrattenuto “serie e oneste discussioni” sulla denuclearizzazione della penisola coreana e per stabilire una pace permanente: lo ha reso noto il portavoce della Casa Blu, Yoon Young-chan, nel corso di una conferenza stampa a Panmunjom, dove Moon e Kim si sono riuniti per il summit inter-coreano, ancora in corso. L'articolo Coree: “serie e ...

Storico incontro fra le due Coree - i leader a confronto : E' terminata dopo due ore circa la prima sessione dello Storico incontro tra i leader di Corea del Sud e Corea del Nord. "Una nuova storia comincia adesso", ha scritto il leader di Pyongyang, Kim Jong-...

La svolta in Corea - summit tra i due leader : "Comincia una nuova storia" : "Una nuova storia comincia ora - dal punto di partenza della storia e dell'era di pace". Questo il messaggio lasciato dal leader nordCoreano sul registro degli ospiti della Peace House di Panmunjom

Kim oltre il 38° parallelo. Il leader nordcoreano attraverserà a piedi l'ultima cortina di ferro per un incontro storico tra le due Coree : Il leader nordcoreano Kim Jong-un attraverserà a piedi l'ultima cortina di ferro, il confine più fortificato al mondo, per un summit al villaggio di Panmunjom con il presidente sudcoreano Moon Jae-in: un evento già definito storico e su cui saranno puntati gli occhi della comunità internazionale, sperando in sviluppi positivi su denuclearizzazione e pace in vista dell'altro faccia a faccia di maggio o inizio giugno ...

Incognita governo - Casellati : ringrazio leader - certa che Mattarella individuerà percorso migliore : "ringrazio i leader per aver avviato una discussione che, pur nella diversità delle opinioni, ha consentito di evidenziare spunti di riflessione politica. Sono certa che Mattarella saprà individuare il percorso migliore da intraprendere". Così la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, dopo aver incontrato il presidente della Repubblica ...

Bombe sulla Siria e pure tra Berlusconi e Salvini. Rissa dopo i raid : cala il gelo tra i due leader : L' attacco in Siria di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia spacca i due alleati del centrodestra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi . dopo la notizia del raid a Damasco, il leader della Lega si è ...