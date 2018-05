I dipendenti di Google contro un contratto col Pentagono

Ai dipendenti di Google non piace che si faccia la guerra con la loro intelligenza artificiale : Migliaia di dipendenti di Google sono in rivolta contro la decisione della casa madre, Alphabet, di mettere a disposizione del Pentagono la propria intelligenza artificiale a scopi militari. A molti, riporta Bloomberg, non è piaciuto il forte sostegno dato da Eric Schmidt, ex amministratore delegato di Google e direttore di Alphabet, durante un'audizione al Comitato sulle Forze armate della Camera, ...

Ai dipendenti di Google non si piace che si faccia la guerra con la loro intelligenza artificiale : Migliaia di dipendenti di Google sono in rivolta contro la decisione della casa madre, Alphabet, di mettere a disposizione del Pentagono la propria intelligenza artificiale a scopi militari. A molti, riporta Bloomberg, non è piaciuto il forte sostegno dato da Eric Schmidt, ex amministratore delegato di Google e direttore di Alphabet, durante un'audizione al Comitato sulle Forze armate della Camera, ...

Google in affari col Pentagono. La rivolta dei dipendenti : Migliaia di lavoratori hanno sottoscritto una lettera alla controllata di Alphabet contestando il coinvolgimento in un progetto della difesa Usa, denominato...

I dipendenti di Google chiedono all'azienda di sospendere collaborazione con il Pentagono - : Perciò chiediamo l'annullamento del progetto Maven, e preparare, pubblicare e attuare una politica chiara e precisa in base alla quale Google non accetterà mai di sviluppare tecnologia militare", ...

[La storia] Clamorosa iniziativa dei dipendenti Google che si ribellano al top management : ecco perché : Migliaia di dipendenti di Google hanno firmato una lettera per protestare contro il coinvolgimento della società in un programma del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti che usa l'intelligenza ...

Intelligenza artificiale per usi militari. I dipendenti Google sono in rivolta : Le ricerche di Kaist servono a servire meglio il mondo'. Nonostante le proteste, c'è da dire che la tecnologia e gli utilizzi della tecnologia a fini militari non sono certo cosa nuova: basti pensare ...

I dipendenti Google contro l’azienda : 'No allo sviluppo di tecnologia militare' Video : “Riteniamo che Google non dovrebbe occuparsi della guerra”. Questo l'inizio di una lettera di protesta firmata da più di tremila dipendenti Google, contrari al coinvolgimento dell’azienda di Mountain View in progetti militari. La protesta dei Googler è iniziata dopo che il mese scorso è emersa la notizia di un progetto del Pentagono, denominato ‘Maven’ [Video], a cui sta collaborando anche il colosso web. Il progetto ha lo scopo di migliorare ...

La lettera dei dipendenti di Google contro il progetto Maven : Dear Sundar, We believe that Google should not be in the business of war. Therefore we ask that Project Maven be cancelled, and that Google draft, publicize and enforce a clear policy stating that ...

Google in affari col Pentagono. La rivolta dei dipendenti : "Non siamo il diavolo" : MILANO - I dipendenti Google si scagliano contro le scelte aziendali a sostegno del Pentagono. Migliaia di lavoratori hanno sottoscritto una lettera alla controllata di Alphabet contestando il ...

Google in affari col Pentagono. La rivolta dei dipendenti : "Non siamo il diavolo" : Migliaia di lavoratori hanno sottoscritto una lettera alla controllata di Alphabet contestando il coinvolgimento in un progetto della difesa Usa, denominato...

Google - i dipendenti contro il progetto per il Pentagono : "Non siamo il diavolo" : Migliaia di lavoratori hanno sottoscritto una lettera alla controllata di Alphabet contestando il coinvolgimento in un progetto della difesa Usa, denominato...

Google - i dipendenti contro il progetto per il Pentagono : Migliaia di lavoratori hanno sottoscritto una lettera alla controllata di Alphabet contestando il coinvolgimento in un progetto della difesa Usa, denominato...

Google - dipendenti protestano per progetto con Pentagono : Roma, 5 apr. , askanews, - Più di 3mila dipendenti di Google hanno firmato una lettera per protestare contro il coinvolgimento della società nel progetto Maven, il programma del Dipartimento della ...

Google - dipendenti protestano per progetto con Pentagono : Roma, 5 apr. , askanews, Più di 3mila dipendenti di Google hanno firmato una lettera per protestare contro il coinvolgimento della società nel progetto Maven, il programma del Dipartimento della ...