Huawei P20 Pro la fotocamera ha dei pixel rosa

Se il progetto Huawei ha convinto anche voi, potreste sfruttare la promozione lanciata da Vodafone per avere Huawei P20 "a piccole dosi" con internet e minuti

Always On Display su Huawei P20 Pro come lo disattivo ? : Always On Display su Huawei P20 Pro è bello ma consuma un sacco di batteria ! Se lo disabiliti vedrai che la durata della batteria si allungherà e di non poco !

Prova A Vincere Huawei P20 Pro Con “Shake & Play” Di Vodafone! : Vuoi Huawei P20 Pro gratis? Ecco un nuovo concorso che ti permette di tentare la fortuna e Provare ad ottenere Huawei P20 Pro GRATIS. Concorso Vodafone mette in palio Huawei P20 Pro: come partecipare e Provare a Vincere Concorso Huawei P20 Pro Dalla collaborazione tra Vodafone ed Amici di Maria De Filippi, arriva il concorso “Shake & Play“ per tutti gli appassionati della trasmissione! […]

Bollenti Huawei P20 Lite e Honor 9 Lite il 13 maggio : prezzo super per poche unità : Un fine settimana rovente per tutti coloro che sono alla ricerca di uno smartphone Android di fascia media, in riferimento ad esempio ai vari Huawei P20 Lite ed Honor 9 Lite, tra i più apprezzati nell'ultimo periodo dal pubblico italiano in questo segmento. Il prezzo in entrambi i casi e davvero interessante, come si potrà osservare dall'approfondimento che intendo condividere con voi oggi 13 maggio. Vediamo dunque pou da vicino come stanno le ...

Come si aumenta durata batteria Huawei P20 Pro con Dark Mode : La batteria non dura mai abbastanza ! Ecco allora Come è possibile allungare l'autonomia della batteria usando la modalità Dark Mode su Huawei P20 Pro.

Scopri come spostare ordine tasti navigazione Huawei P20 : Personalizzare e spostare la posizione dei tasti Back - Home - Task Manager sulla barra in basso dello schermo del telefono Android Huawei P20 in pochi e semplici passi.

Huawei P20 Pro vs. Lumia 1020 : può esistere un confronto tra due prodotti tecnologici separati da oltre cinque anni di innovazioni incessanti? : Huawei P20 Pro confrontato al Lumia 1020 “highlander”! No, non sono impazzito: il paragone tra il Lumia 1020 e l’Huawei P20 Pro non è da me proposto, bensì dagli amici di neowin.com, i quali si chiedono se, a distanza di così tanti anni (un’era, se consideriamo il moto incessante dell’innovazione tecnologica), possa essere valido un simile confronto. Era il 2013, allorché il Lumia 1020 rappresentava un must, sotto diversi punti di vista; a ...

Lo sai come si fa lo screenshot con tre dita su Huawei P20 : Lo sapevi che per fare lo screenshot su Huawei P20 basta usare tre dita senza dover schiacciare contemporaneamente i tasti del telefono ? Oggi ti spieghiamo come fare con una semplice guida.

Mega occasione con Huawei P20 Lite da oggi 10 maggio : prezzo scontato di 100 euro : Ci sono novità molto importanti che dobbiamo assolutamente prendere in esame oggi 20 maggio per il pubblico che sta aspettando il momento giusto con il cosiddetto Huawei P20 Lite. Arrivato sul mercato un paio di mesi fa con un prezzo di listino pari a poco più di 350 euro, infatti, in questi minuti è giunta in Rete una fantastica promozione che consentirà al pubblico di portarselo a casa alle migliori condizioni di sempre. Esaminiamo dunque ...

Huawei inaugura a Milano, in Corso Vittorio Emanuele, la mostra "Un Nuovo Rinascimento della Fotografia", con scatti di iconiche opere d'arte (Leonardo Da Vinci, Caravaggio, Renoir, Dalì e non solo) rivisitate in chiave moderna con lo smartphone Huawei P20 Pro.

Huawei P20 Pro lo sapevi che si può spegnere accendere automaticamente : Programmare il telefono Android Huawei P20 Pro per accendere o spegnere automaticamente il telefono. Ecco la guida che ti insegna a spegnere o accendere il telefono in automatico.

Huawei P20 Pro sapete come si stampa direttamente da telefono : Segui la guida che trovi qui di seguito per imparare a stampare le foto e i documenti dal Huawei P20 Pro direttamente sulla stampante senza passare dal PC.

Un iPhone X con tripla fotocamera in lavorazione? Effetto Huawei P20 Pro : Quale futuro prevede Apple dopo l'iPhone X? Il melafonino premium avrà certamente un suo successore che continuerà a puntare sull'aspetto del design innovativo con notch e cornici del display quasi inesistenti ma probabilmente anche su specifiche hardware sempre più all'avanguardia. La prossima innovazione, secondo recenti rapporti riportati pure da MacRumors , potrebbe passare per la fotocamera, ecco in che modo. Come è noto a tutti, ...

Recensione Huawei P20 Pro : Il Miglior Telefono In Commercio : Ecco la nostra Recensione e prova completa di Huawei P20 Pro. Abbiamo provato il nuovo smartphone Huawei P20 Pro: ecco la nostra Recensione completa Senza troppi giri di parole, è il Miglior Telefono che ci sia oggi in Commercio. Non è perfetto, ma ci arriva davvero molto vicino. Se un amico mi chiedesse quale Telefono […]