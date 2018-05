Honor 10 porta l' intelligenza artificiale in uno smartphone a meno di 400 euro

agi

(Di martedì 15 maggio 2018) Le previsioni parlano di un mercato degli smartphone prossimo alla saturazione, ma le case produttrici sembrano non tenerne conto e continuano a sfornare alun prodotto top di gamma ogni sei mesi e a competere con accanimento su tutte le altre fasce di prezzo nella convinzione – sempre più fondata – che sia impossibile pensare di vivere immersi in questa epoca senza avere perennemente a disposizione connessioni, mappe, intrattenimento e organizzazione del lavoro. La battaglia degli smartphone La battaglia che infiamma i social e le campagne marketing è quella tra colossi come Apple, Samsung e Huawei con i loro campioni come iPhone X, S9 e P20 Pro, ma prodotti che veleggiano al di sopra degli 800spesso hanno un pubblico potenziale che non è in grado, non ha l’interesse o semplicemente non ha il tempo di utilizzare appieno le performance ...