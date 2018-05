Honda Civic Type R | record pazzesco al GP di Magny-Cours

Honda Civic Type R - dopo il Ring conquistato anche Magny Cours : ... gommata con pneumatici stradali, sul circuito di Magny-Cours, sciogliendo le briglie al pilota Esteban Guerrieri, attualmente impegnato nell'edizione 2018 della Coppa del Mondo Turismo FIA su una ...

I piloti della Scuderia Toro Rosso Honda F1 Pierre Gasly e Brendon Hartley hanno scelto la Honda Civic Type R per viaggiare ogni giorno su strada. La Civic Type R 2017 è la soluzione ideale per un pilota di Formula 1, in pista o su strada. Battezzata come "auto da corsa per la strada", detiene

Honda - un efficiente diesel 1.6 per la Civic e un grintoso 1.5 benzina per la Jazz : ROMA - Auto dal mondo e per il mondo, ma non solo. In Honda da sempre è così perché ognuno dei suo modelli a 4 ruote è un vero campione di vendite a livello globale. Per...

Honda lancia in Italia la Civic 1.6 i-Dtec : Honda lancia in Italia la Civic 1.6 i-Dtec Consumi medi di gasolio pari a 3,5 litri per fare 100 km ed emissioni di CO2 sui 90 g/km Continua a leggere