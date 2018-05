Hockey ghiaccio | Mondiali 2018 | Svezia e Finlandia al primo posto La Lettonia beffa la

Hockey ghiaccio - Mondiali 2018 : il Canada si salva all’overtime - avanti Russia e Repubblica Ceca. Retrocede la Corea del Sud : Penultima giornata della prima fase dei Mondiali di Hockey su ghiaccio in Danimarca. Oggi è stato il giorno di alcuni verdetti. Nel girone A (Copenhagen), non ha avuto alcun problema la Russia, che ha battuto la Slovacchia per 4-0, chiudendo la partita con due gol a porta vuota nel finale. Gli slovacchi, infatti, hanno provato il tutto per tutto per agguantare il quarto posto: ora sono a un punto dalla Svizzera e domani dovranno pertanto battere ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2018 : Stati Uniti sul velluto. La Svezia soffre - perde ancora la Finlandia! : Ultimi giorni della prima fase dei Mondiali di Hockey su ghiaccio 2018 in Danimarca. In attesa dello scontro diretto con la Russia, la Svezia ha messo una seria ipoteca sul primo posto del girone A (Copenhagen). I gialloblu hanno battuto la Svizzera per 5-3, non senza soffrire. Il doppio vantaggio svedese, infatti, è stato ripreso dagli elvetici ad inizio terzo tempo, e solo il gol di Larsson a pochi minuti dalla fine ha consentito alla Svezia ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2018 : i risultati di sabato 12 maggio. Svezia - Russia e Finlandia in trionfo : Nuova giornata di partite ai Mondiali 2018 di Hockey ghiaccio che si stanno disputando in Danimarca. La Svezia ha sconfitto la Slovacchia per 4-3 all’overtime e infila il quinto successo consecutivo avvicinandosi al passaggio del turno. A decidere l’incontro è stato Mika Zibanejad al 65′. Gli scandinavi, in testa al gruppo A, sono tallonati dalla Russia che ha sconfitto la Svizzera per 4-3 in un match tiratissimo ma sempre ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2018 : Stati Uniti a valanga! Vince anche la Repubblica Ceca : I Mondiali di Hockey su ghiaccio in Danimarca entrano nel vivo. Oggi è cominciata la quinta giornata, con le classifiche che vanno delineandosi, tra qualificazione alla seconda fase e salvezza. Ha compiuto un discreto passo in avanti verso la qualificazione la Repubblica Ceca, ora terza nel girone A (Copenhagen). I cechi hanno battuto la Bielorussia, fanalino di coda, per 3-0, con i gol di Sulak, Horak e Repik, tutti nel primo tempo. La Francia, ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2018 : Stati Uniti a valanga! Vince anche la Repubblica Ceca : I Mondiali di Hockey su ghiaccio in Danimarca entrano nel vivo. Oggi è cominciata la quinta giornata, con le classifiche che vanno delineandosi, tra qualificazione alla seconda fase e salvezza. Ha compiuto un discreto passo in avanti verso la qualificazione la Repubblica Ceca, ora terza nel girone A (Copenhagen). I cechi hanno battuto la Bielorussia, fanalino di coda, per 3-0, con i gol di Sulak, Horak e Repik, tutti nel primo tempo. La Francia, ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2018 : prima sconfitta per la Russia! La Repubblica Ceca passa all’overtime : La quarta giornata dei Mondiali di Hockey su ghiaccio in Danimarca si è conclusa oggi. Non sono mancate le sorprese, come nel girone A (Copenhagen), dove la Russia è stata sconfitta per la prima volta. A riuscirci è stata la Repubblica Ceca, che ha saputo ribaltare lo svantaggio iniziale di Nestorov con Krejci e Jaskin (le prime due reti subite dai russi nel torneo). Non solo, i cechi sono arrivati sul 3-2, prima di essere ripresi: ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2018 : la Danimarca sorprende la Finlandia! Svezia senza problemi : Giro di boa del Mondiali di Hockey su ghiaccio in Danimarca. La corsa alla fase finale entra nel vivo, così come quella per evitare la retrocessione in Prima Divisione. Prosegue a vele spiegate il cammino della Svezia, ancora imbattuta nel girone A (Copenhagen). I gialloblu si sono sbarazzati agevolmente dell’Austria per 7-0, che poco ha potuto contro la potenza dei nordici, che hanno mandato cinque giocatori diversi in gol, con Rakell ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2018 : : Giro di boa del Mondiali di Hockey su ghiaccio in Danimarca. La corsa alla fase finale entra nel vivo, così come quella per evitare la retrocessione in Prima Divisione. Prosegue a vele spiegate il cammino della Svezia, ancora imbattuta nel girone A (Copenhagen). I gialloblu si sono sbarazzati agevolmente dell’Austria per 7-0, che poco ha potuto contro la potenza dei nordici, che hanno mandato cinque giocatori diversi in gol, con Rakell ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2018 : Finlandia senza problemi con la Norvegia - la Repubblica Ceca batte la Svizzera agli shoot-out : Proseguono i Mondiali di Hockey su ghiaccio in Danimarca. Oggi è stata completata la terza giornata: ci si avvicina al giro di boa e le classifiche dei due raggruppamento sono in via di definizione. Importante vittoria della Repubblica Ceca, che ha battuto la Svizzera per 5-4 agli shoot-out, candidandosi per il quarto posto del girone A (Copenhagen), l’ultimo utile per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Una vittoria ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2018 : vittorie agevoli per Russia - Canada - Stati Uniti e Svezia : Nella giornata odierna sono scese in campo tutte le quattro favorite alla vittoria finale dei Mondiali di Hockey su ghiaccio in corso di svolgimento in Danimarca. Quattro vittorie senza patemi, per compiere un altro passo verso la fase finale. Nel gruppo A (Copenhagen), la Russia si è confermata la miglior difesa del Mondiale. Anche oggi i sovietici hanno chiuso la partita mantenendo la porta inviolata, come negli altri due impegni. La ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2018 : Finlandia - Canada e Russia in scioltezza - la Svezia soffre con la Repubblica Ceca : È stata completata oggi la seconda tornata di incontri validi per i Mondiali di Hockey su ghiaccio in corso di svolgimento in Danimarca. La fase a gironi è ancora lunga ma intanto le classifiche dei due gironi si stanno già delineando. Nel gruppo A (Copenhagen) proseguono a braccetto Russia e Svezia. I sovietici non hanno avuto difficoltà a sbarazzarsi dell’Austria, sconfitta 7-0 con la doppietta di Grigorenko e la performance di uno ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2018 : seconda vittoria per gli Stati Uniti. Vince la Finlandia - la Repubblica Ceca passa all’overtime : seconda giornata dei Mondiali di Hockey su ghiaccio in Danimarca. Oggi è stata completata la prima tornata di incontri e inaugurata la seconda. Proseguono a vele spiegate gli Stati Uniti, che oggi hanno vinto più agevolmente, battendo per 4-0 i padroni di casa (reti di Butcher, Kreider, Atkinson, Jensen). Team USA è quindi in testa al girone B (sul ghiaccio di Herning), davanti alla Finlandia, che oggi ha cominciato la sua avventura con un secco ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2018 : gli Stati Uniti battono il Canada! Tutto facile per Russia e Svezia : I Mondiali di Hockey su ghiaccio in Danimarca sono cominciati subito con lo scontro tra Stati Uniti e Canada. Uno degli incontri più attesi, già in scena nella prima giornata. A vincere è stato team USA, che ha prevalso agli shoot-out per 5-4. Una vittoria arrivata nonostante lo svantaggio iniziale di due reti (Dubois e O’Reilly), recuperato e ribaltato grazie ai gol di Lee, Larkin e Gaudreau. Gli Stati Uniti sono poi arrivati sul 4-3 nel ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2018 : Svezia e Canada favorite in Danimarca. Russia per la conferma - Stati Uniti per il riscatto : Dal 4 al 20 maggio la Danimarca sarà teatro dei Mondiali 2018 di Hockey su ghiaccio. Dopo la Prima Divisione, chiusasi con la promozione dell’Italia, tocca adesso alla Top Division, quella che assegnerà il titolo iridato. La caccia a Svezia e Canada è aperta: sono state loro a monopolizzare le ultime tre edizioni (dominio ancor più netto se si guarda ai Giochi Olimpici), e saranno di conseguenza loro le due squadre da battere. LE ...