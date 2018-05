“Ho fatto sesso con Roberto Mancini” La rivelazione piccantissima della big dello

“Ho fatto sesso con lui”. Vladimir Luxuria - confessione choc in diretta. Quella notte di fuoco con un nome grossissimo : “È arrivato con la scorta - temevo ci scoprissero insieme…” : Nelle scorse settimane il suo nome era rimbalzato sui giornali italiani per un lieto motivo: la notizia di un nuovo amore arrivato all’improvviso nella sua vita. I giornali scrivevano infatti di un colpo di fulmine per Vladimir Luxuria, che pareva aver trovato un compagno definito sulle testate come “bellissimo”, capace di far perdere completamente la testa alla transgender più famosa d’Italia. Si tratterebbe ...

Daniel Pedrosa - Test Jerez 2018 : “Ho faticato a tornare in moto. Abbiamo fatto un gran lavoro oggi” : Daniel Pedrosa ha commentato la giornata di Test a Jerez. Inevitabile per lo spagnolo partire dall’incidente di ieri, che qualche strascico lo ha lasciato. “All’inizio ho faticato a tornare in moto. Ero poco reattivo e mi faceva male la parte destra“. Poi, però, il pilota della Honda ha potuto proseguire il lavoro. “La situazione è migliorata e ho potuto sfruttare la giornata. Abbiamo fatto un gran lavoro al box, ...

Marc Marquez - GP Spagna 2018 : “Ho pagato un errore. Ma sono soddisfatto del ritmo in ottica gara” : È un Marc Marquez abbastanza deluso quello che ha commentato le qualifiche del GP di Spagna, chiuse con il quinto tempo. “Il mio obiettivo era lottare per la pole, quindi mi aspettavo di più. Le gomme mi davano l’opportunità di fare il tempo nel primo giro, ma un errore mi è costato parecchi decimi. Ma sono comunque soddisfatto perché il ritmo è buono in previsione della gara“. Fondamentale sarà la scelta delle gomme. ...

“Ho fatto una stupidaggine”. Si uccide a 23 anni dopo la follia in strada - davanti a tutti. Una morte senza senso che ha scioccato la Sicilia. Il pentimento - poi il colpo di pistola : il perché dell’assurdo gesto del ragazzo : Una tragedia assurda, un giovane che ha perso la vita a soli 23 anni e che ha lasciato sotto choc un paese intero, quello di Niscemi, nella provincia di Caltanissetta in Sicilia. Una follia motivata dalla gelosia, che ha spinto il ragazzo a togliersi la vita dopo un altro, altrettanto assurdo gesto. Tutto è successo, come riportato sulle pagine de La Repubblica, nella serata di giovedì 3 maggio 2018. Lui, Antony Mangiapane, il ...

Gene Gnocchi chiama Matteo Renzi : “Ho fatto un sondaggio. La gente si chiede quando ti togli dai c…” : “Pronto Ciao Matteo, ciao Renzi, sono Gene… Ti ho visto domenica da Fazio, sei stato bravissimo. Hai fatto più ridere di Frassica. Dai però Matteo non rovinare tutto. E falla questa alleanza coi Cinquestelle. Se proprio non vuoi fare il governo dagli almeno l’appoggio esterno. Anche molto esterno: glielo dai dall’Alaska, dalla Groenlandia, dallo Zimbabwe… Anzi tu vai in Zimbabwe, magari ti apri un’attività commerciale tua, fai il ...

Lewis Hamilton - GP Azerbaijan 2018 : “Ho fatto una bella rimonta - non abbiamo il passo per battere le Ferrari ma…” : Lewis Hamilton ha vinto il GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale di Formula Uno. Il Campione del Mondo ha approfittato al meglio della foratura di Valtteri Bottas e dell’incidente tra le due Red Bull conquistando così il primo successo stagionale. Il britannico della Mercedes, ora leader della classifica generale, è sembrato entusiasta ai microfoni di Sky Sport: “Credo che di aver fatto una bella rimonta. Non avevamo il ...

“Ho un tumore” - la confessione choc del vip italiano. Dopo un periodo difficilissimo fatto di terrore e ansia - l’amatissimo personaggio ha deciso di rivelare il suo segreto più doloroso. Fan senza parole : “Ho avuto un tumore, mi hanno operato”. Ha usato queste parole, su Facebook, l’amato vip italiano per rivelare il suo segreto più intimo. Una confessione a cuore aperto. Di quelle che non ti aspetti ma destinate a lasciare il segno. Quando i fan, sul profilo ufficiale del musicista, hanno letto quel lungo post, sono rimasti pietrificati. E chi se lo aspettava che stesse combattendo una battaglia come questa… Ora, però, ha deciso di raccontare ...

BULLISMO A SCUOLA : DA LECCE A LUCCA/ Video Le Iene : “Ho fatto una c... ma non sono un bullo” : Dopo LUCCA, BULLISMO a SCUOLA a LECCE: Video, 17enne umiliato e preso a calci da alcuni compagni di classe che hanno filmato tutto. La denuncia della famiglia, fascicolo aperto in Procura(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 21:51:00 GMT)

Lucia Bramieri in lacrime al GF 15 confessa : “Ho fatto mille errori” : Grande Fratello: Lucia Bramieri scoppia a piangere Martedì scorso è iniziato il GF 15 condotto da Barbara d’Urso. E in questi giorni i telespettatori hanno avuto modo di conoscere meglio gli inquilini della casa più spiata dagli italiani seguendo le dirette sui canali digitali Mediaset Extra e La 5. Tra i concorrenti chi ha più destato curiosità negli spettatori da casa è stata senza ombra di dubbio la eccentrica Lucia Bramieri. ...

Facebook - Zuckerberg a Senato Usa : “Ho fatto un errore - mi dispiace” : “È stato un mio errore, ho sbagliato e mi dispiace”. La maratona di due giorni al Congresso americano del fondatore di Facebook Marck Zuckerberg inizia con le scuse per lo scandalo Cambridge Analytica: “Ci hanno detto che avevano cancellato e smesso di usare i nostri dati. Credergli è stato chiaramente un errore, avremmo dovuto controllare”. In audizione davanti alla commissione commercio commercio del Senato degli Stati ...

Ha insegnato ai suoi studenti come affrontare l’epilessia. La maestra : “Ho solo fatto il mio lavoro” : Parla Elena Cecchini, la maestra di Riccione che ha insegnato ai suoi alunni la solidarietà per una loro compagna epilettica.Continua a leggere

Nadia Toffa - perché non c'è?/ Oggi non conduce Le Iene : “Ho fatto delle cure e...” : Nadia Toffa, Oggi non è a Le Iene: “Ho fatto delle cure che mi hanno provata”. Le ultime notizie sulla conduttrice e inviata del programma di Italia 1. (Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 21:37:00 GMT)

“Ho bisogno dello psicologo!”. Isola : naufrago in tilt. Giorni difficili in Honduras - ma questa crisi di nervi nessuno se l’aspettava. Il motivo? Terribile : “Quello che mi ha fatto è crudele” : Il giorno della finale si avvicina e all’Isola dei Famosi iniziano a emergere le tensioni più accese. Abbiamo visto come in contrasto in questi ultimi Giorni Jonathan Kashanian e Alessia Mancini siano entrati in contrasto. Ora però la showgirl ha rilanciato. In una chiacchierata con Nino Formicola la moglie di Flavio Montrucchio ha confidato di avere messo alla prova il suo antagonista chiedendoglielo: “Ti ricordi quando mi hai ...

“Ho venduto la mia verginità a un attore. Ora sono ricchissima” : a 26 anni - la scelta di questa ragazza che ha fatto infuriare il web. A comprare la sua prima volta - una star di Hollywood : La notizia aveva fatto il giro dei social tempo fa, quando sulla falsariga di quanto fatto da altre ragazze lei aveva deciso di mettere in vendita in rete la sua verginità, concedendosi all’uomo pronto a spendere di più per portarla a letto. Jasmin aveva così dato il via a un’accesissima e discussa asta sul sito Cinderella Escort, portale che già in passato era stato usato per simili “offerte” e del quale molti ...