HITMAN | Definitive Edition Disponibile dal 18 maggio

HITMAN : Definitive Edition per PS4 e Xbox One ha una data di uscita : Warner Bros. Interactive Entertainment annuncia che HITMAN: Definitive Edition sarà disponibile in Italia dal 18 maggio per PlayStation 4 Pro, PlayStation 4, Xbox One X e Xbox One. Sviluppato da IO Interactive, HITMAN: Definitive Edition raccoglie tutti i contenuti già usciti e gli aggiornamenti di gioco della prima stagione di HITMAN, oltre a nuovi travestimenti per l'Agente 47 ispirati ai classici titoli di IO Interactive: Freedom Fighters, ...

HITMAN : Definitive Edition arriva a Maggio : Warner Bros. Interactive Entertainment e lo sviluppatore di giochi indipendente IO Interactive annunciano un accordo per la pubblicazione e la distribuzione in tutto il mondo dell’acclamato videogioco internazionale HITMAN. Come parte di questo accordo, Warner Bros. Interactive Entertainment pubblicherà HITMAN: Definitive Edition, che sarà disponibile nei negozi per PlayStation4, PlayStation4 Pro, Xbox One X e ...