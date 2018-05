Harry ti presento Meghan | stasera su Nove il documentario esclusivo sul Royal Wedding

Harry ti presento Meghan - sul Nove il documentario sulla futura sposa : Indietro 14 maggio 2018 2018-05-14T15:48:14+00:00 ROMA – Il 19 maggio 2018 nella St. George Chapel del Castello di Windsor, si celebrerà il tanto atteso matrimonio tra il Principe Harry e la fidanzata Meghan Markle. Per l’occasione, domani sera alle 21:25, andrà in onda in prima tv sul Nove “ Harry ti presento Meghan ”: un documentario esclusivo che […] L'articolo Harry ti presento Meghan , sul Nove il documentario sulla futura sposa proviene ...

Harry ti presento Meghan Markle - il documentario in onda su canale Nove : Il 19 maggio 2018 nella St. George Chapel del Castello di Windsor, si celebrerà il tanto atteso matrimonio tra il Principe Harry e la fidanzata Meghan Markle. La cerimonia verrà trasmessa in diretta su Real Time a partire dalle 11.30 , ma per prepararsi al grande evento Martedì 15 maggio alle 21:25, va in onda in prima TV sul Nove “Harry TI presento Meghan”: un documentario esclusivo che ripercorre, tramite interviste inedite e testimonianze ...