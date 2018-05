Gwyneth Paltrow | un libro sul sesso per insegnare ai figli che non si vive di solo porno

ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 maggio 2018) Unsulperalo adolescente che non sidisul web. Quanto sia premurosa mammalo si scopre nella corposa bibbia della sessualità appena uscita nelle librerie statunitensi per il suo lifestyle brand Goop. Ils’intitola The issue of sex, e ha un sottotitolo che ricorda Woody Allen: “tutto quello che avreste voluto sapere su sessualità, seduzione e desiderio”. Suddiviso in cinque parti (ci sono due capitoli specifici sul “come farlo” e sull’ “orgasmo”), e costruito in un continuo domanda/risposta con importanti sessuologi, psicologi, e medici, The issue of sex ha una breve introduzione proprio della 45enne attrice, protagonista di Shakespeare in Love e Il talento di Mr. Ripley. “Quando gli editori sono venuti da me e mi hanno detto ‘vogliamo scrivere un nuovo Joy of Sex (ilpubblicato nel 1972 dall’inglese Alex Comfort ...