Guterres ONU | i cambiamenti climatici “una minaccia esistenziale per gran parte della

(Di martedì 15 maggio 2018) In occasione dell’Austrian World Summit in corso a Vienna, il segretario generale dell’Onu Antonioha chiesto di moltiplicare gli sforzi per combattere le conseguenze dei, che “sono, semplicemente, unapervita del Pianeta, in special modo per quella degli esseri umani“. “Durante il mio lavoro di massimo responsabile dell’Onu affronto ogni giorno problemi e sfide di un mondo complesso, ma nessuno di questi e’ unacome il cambiamento climatico“. L'articolo(ONU): i“unapervita del Pianeta” Meteo Web.