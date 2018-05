Gruppo Mediaset - Risultati Primo Trimestre 2018

O Tim o Mediaset : Vivendi lascia il 19% delle azioni del Biscione. Cdp ufficializza la sua entrata nel Gruppo telefonico : è al 4 - 2% : Scendere in Tim o in Mediaset. Un anno fa l'Agcom aveva messo Vivendi di fronte a un aut-aut, intimando i francesi ad adeguarsi alle norme anticoncentrazione vigenti in Italia. A una settimana dalla scadenza, il gruppo di Vincent Bollorè formalizza la sua scelta: lascia il 19% delle azioni del Biscione, trasferendole in un blind trust.L'adeguamento dei transalpini era atteso anche perché in caso di non ottemperanza dell'obbligo ...