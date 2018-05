' Grease' | 40 anni fa il musical con Danny e Sandy

'Grease' - John Travolta celebra i 40 anni del film a Cannes : Un evento speciale a Cannes celebra i 40 anni di Grease. John Travolta e il regista, Randal Kleiser, parteciperanno a una spettacolare proiezione...

Festival di Cannes : ritorna Grease con una versione restaurata per celebrare i 40 anni dalla sua nascita : Il famosissimo musical Grease sarà proiettato in un evento speciale al Festival di Cannes il 16 maggio per celebrare i 40 anni dalla sua uscita. Il film sarà disponibile nell’edizione per il 40° anniversario in DVD, Blu-rayTM e 4K Ultra HD con Universal Pictures Home Entertainment Italia (che distribuisce sul mercato italiano il marchio Paramount). JOHN TRAVOLTA e il regista RANDAL KLEISER parteciperanno a una spettacolare proiezione sulla ...

Vent'anni dopo Grease Ingrassia e Cuccarini sul palco