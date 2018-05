Grazie all' America la realtà ha vinto sulla propaganda

"Allegrismo? No - Grazie". Max padrone del pallone non vuole fare scuola : Roma - Il giorno dopo l'uomo dei quattro doblete consecutivi si è rifugiato al mare. Il suo. Livorno. Gli basta quello per festeggiare alla sua maniera. Massimiliano Allegri l'ha detto nella notte ...

La Spezia. Incidente alla Antonini morto operaio della Ingemar di Le Grazie : Un morto e non due come appreso inizialmente. E’ il bilancio del grave Incidente sul lavoro avvenuto alla Spezia. Un

Mercedes-Benz Classe X - Più potente ed esclusiva Grazie alla Brabus : La Brabus realizza accessori e dotazioni specifiche per tutte le vetture della gamma Mercedes-Benz, Classe X compresa. Il primo pick-up della Casa tedesca può essere infatti personalizzato con un nuovo kit estetico, dei cerchi da 20" e con una centralina aggiuntiva pensata per migliorare le performance del 2.3 litri a gasolio montato sulle versioni 250d: presto il preparatore presenterà al pubblico anche un aggiornamento elettronico per la ...

Inter - Spalletti : "In Champions al 100%. In corsa Grazie a Icardi" : La strada che conduce a Castelfiorentino, in provincia di Firenze, è un saliscendi pitturato di luci e ombre nella campagna toscana. Ricorda un po' la stagione del'Inter: bellissima, sospettosa, di ...

Annalisa Minetti : "Potrei tornare a vedere Grazie alle staminali del cordone ombelicale della mia seconda figlia" : "La nascita di Elena è stato un altro piccolo miracolo della mia vita": la cantante Annalisa Minetti racconta la speranza ritrovata dopo la nascita della sua seconda figlia. Dopo un figlio che ha ormai nove anni, un doloroso aborto spontaneo e giunta alla soglia dei 40 anni, Annalisa Minetti pensava che la sua vita da mamma non potesse più riservarle alcuna sorpresa. Invece, il 29 marzo, è venuta alla luce la piccola Elena, ...

Inter - Spalletti ora ci crede : "Champions? La fiducia è al 100% : Icardi ha solo meriti - in corsa Grazie a lui" : Il tecnico nerazzurro in vista dello spareggio con la Lazio: "Ci credevo a luglio, ora ancora di più"

Ennesima giornata di folla al Salone internazionale del libro di Torino - Grazie anche alla fitta rete di eventi ospitati - anche - nello ... : E che gli autori sardi siano ambasciatori della cultura isolana nel mondo lo si vede anche da "Le traduzioni internazionali dell'opera di Grazia Deledda" , editore Francesco Cheratzu, , presentato ...

L’avventura di Ermal Meta e Fabrizio Moro all’Eurovision Song Contest - 5° posto Grazie al televoto (video) : Ermal Meta e Fabrizio Moro all'Eurovision Song Contest 2018, un viaggio cominciato tra Roma e Milano e conclusosi ieri sera sul palco dell'Altice Arena di Lisbona, dove la coppia ha gridato all'Europa "no" alla paura. I due cantautori, già vincitori del Festival di Sanremo, hanno rappresentato l'Italia all'Eurovision con Non mi avete fatto niente, una canzone manifesto contro la paura e l'odio degli eventi terroristici, che da anni sono ...

Giada Domenicone/ Fabrizio Moro ha superato un momento difficile Grazie alla loro bambina : Giada Domenicone è la donna che ha rubato il cuore di Fabrizio Moro e che ha ispirato alcune delle sue canzoni più romantiche. I due hanno due bambini e si tengono a debita distanza dal...(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 18:20:00 GMT)

Berlusconi - elezioni suppletive se un eletto all’uninominale si dimette. Grazie al Rosatellum può tornare in Parlamento : Non serve aspettare le prossime politiche né sperare nello scioglimento anticipato delle Camere. Con la riabilitazione concessa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, infatti, venuti meno gli effetti della Legge Severino, Silvio Berlusconi può tornare subito in Parlamento. Grazie ad una norma contenuta nel Rosatellum, la legge elettorale che porta il nome dell’attuale vice presidente di Montecitorio, Ettore Rosato. E che all’articolo 2 (punto ...

«Io e mio marito - genitori Grazie alla fecondazione assistita» : «Mi chiamo Valentina, sono sposata da sette anni. Io e mio marito abbiamo sempre sognato un bambino ma ci siamo sposati giovani e abbiamo deciso di impiegare i nostri primi anni di matrimonio a viaggiare, rimandando di qualche anno il desiderio di avere un bambino. Quando abbiamo deciso di avere un figlio, ormai quattro anni fa, non ho mai pensato di poter avere problemi di fertilità. Del resto tutte le donne della mia famiglia, sono state ...

inaugurazione nuova scuola d'infanzia a eggi di spoleto : presidente marini "Grazie alla fondazione rava ai volontari e a tutti i sostenitori ... : La fondazione Francesca rava, che aiuta l'infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel mondo, ha già consegnato 6 scuole alle comunità colpite dal terremoto del 2016, 1 ad Arquata del Tronto, 3 ...

Elsa Fornero va in pensione a 71 anni - ma non Grazie alla sua riforma : Elsa Fornero è stata una professoressa universitaria per 40 anni, ovvero gran parte della sua carriera: attualmente ha la cattedra di economia politica all'Università di Torino e raccoglie affetto e ...