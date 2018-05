Grazie ai 500 che hanno firmato per Alex Villarboito

Veneto : nel 2018 più di 6.500 nuove adesioni Grazie a ‘Garanzia Giovani’ (3) : (AdnKronos) – “In Veneto , dall’avvio dell’iniziativa nel maggio 2014 ad oggi, oltre 110 mila giovani ‘ commenta Elena Donazzan, assessore regionale all’Istruzione, Formazione e lavoro – che al momento dell’iscrizione non studiavano e non lavoravano, sono stati spinti ad attivarsi nella ricerca di un nuovo lavoro, anche attraverso l’aiuto di tutor specializzati. La maggior di loro, dopo ...

Veneto : nel 2018 più di 6.500 nuove adesioni Grazie a ‘Garanzia Giovani’ : Venezia, 22 apr. (AdnKronos) – Sono circa 6.500 le adesioni a Garanzia Giovani Veneto presentate nel corso del primo trimestre 2018 , per un totale complessivo che ha superato le 113 mila adesioni . è quanto emerge dal report di monitoraggio di Veneto Lavoro e Regione del Veneto , con dati aggiornati al 31 marzo 2018 .Nel 2018 , il flusso di adesioni mensili si è attestato al di sopra delle duemila al mese, in lieve crescita rispetto a quanto ...

