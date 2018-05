Grande Fratello news | un altro concorrente verrà squalificato

Grande Fratello 15 – Quinta puntata di martedì 15 maggio 2018 : E’ tornato Grande Fratello con la quindicesima edizione e il ritorno alla conduzione a distanza di quasi quindici anni di Barbara D’Urso. Positive le prime due puntate dal punto di vista degli ascolti: quasi il 23% all’esordio, il 21% nella scorsa puntata. Circa 3% in più rispetto all’ultima edizione nella versione pura andata in onda […] L'articolo Grande Fratello 15 – Quinta puntata di martedì 15 maggio 2018 ...

“No!”. Grande Fratello - collegamento aperto e gaffe per Federica Panicucci. Dalla Casa arrivano immagini e frasi da censura. Conduttrice nel panico : Che gaffe clamorosa in diretta a Mattino 5. Un momento davvero inaspettato per Federica Panicucci, la quale apre il collegamento con il Grande Fratello proprio mentre Luigi Mario Favoloso pronuncia una frase che scotta. Proprio lui, poi. Già preso di mira dalle critiche e dalle polemiche per il suo modo di fare e per i suoi atteggiamenti sempre volgari. “Sono esterrefatto di non avere una mera fisicità fine a se stessa, e di essere ...

Grande Fratello - la fuga degli sponsor spiegata in un minuto : Grande Fratello, la fuga degli sponsor spiegata in un minuto Non era mai successo nella storia del reality Endemol: molti sponsor, indignati dagli episodi di bullismo, hanno scelto di dissociarsi e in ...

Grande Fratello : una squalifica in arrivo [DIRETTA] : Oggi, martedì 15 maggio, in onda la quinta puntata del Grande Fratello. Come annunciato da Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, la serata sarà ricca di colpi di scena. Per prima cosa, entrerà nella casa Aida Nizar, l'eliminata della scorsa puntata. Inoltre la conduttrice ha dichiarato che questa sera ci sarà un altro provvedimento disciplinari nei confronti di un concorrente. Il motivo? Secondo le prime indiscrezioni della D'Urso sembra successo ...

Grande Fratello 2018 quinta puntata 15 maggio diretta : nuovo provvedimento disciplinare : [live_placement]Grande Fratello 2018 quinta puntata 15 maggio: anticipazioni prosegui la letturaGrande Fratello 2018 quinta puntata 15 maggio diretta: nuovo provvedimento disciplinare pubblicato su TVBlog.it 15 maggio 2018 18:39.

“Falsa - senza ritegno”. Veronica Satti sotto assedio al Grande Fratello : le pesanti accuse : Il bello (il brutto? Diciamo che è questione di punti di vista) del Grande Fratello 2018 è che a turno ogni concorrente si trova ad affrontare un vero e proprio fuoco incrociato, accusato tanto dagli altri concorrenti quanto dagli spettatori e dagli opinionisti in studio di comportarsi in maniera scorretta sotto gli occhi delle telecamere. Dopo settimane in cui abbiamo visto finire nell’occhio del ciclone un po’ tutti gli ...

Grande Fratello - Cristiano Malgioglio dice la sua sui ritiri degli sponsor : Questa sera andrà in onda la quinta puntata del Grande Fratello e Barbara D'Urso avrà la possibilità di spiegare con precisione cosa è successo con gli sponsor del reality questa settimana. Insieme a Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, i due opinionisti, la conduttrice avrà anche il compito di dire chi tra Mariana, Alberto e Simone dovrà abbandonare il gioco. Sembrerebbe che Aida Nizar ritorni in casa per avere un confronto con un concorrente, ...

Grande Fratello sempre più trash : lasciano in un solo giorno altri due sponsor : Due grandi sponsor in un solo giorno lasciano il Grande Fratello e la produzione ora è nei guai. Si tratta di Consilia e Santa Croce . Mancato rispetto delle donne, violenza, bullismo. Sono queste le ...

Grande Fratello 2018 : l’accusa al reality e l’esposto presentato ad Agcom : Grande Fratello 15: il Codacons accusa gli autori e chiede di valutare l’oscuramento del reality Codacons torna ad accusare gli autori di Grande Fratello 2018. L’associazione dei consumatori rende noto il testo dell’esposto presentato contro il reality e chiede che vengano presi provvedimenti. Secondo l’ente il programma di Canale 5 “viola le disposizioni vigenti”, “anche […] L'articolo Grande ...

Grande Fratello - continua la “fuga di sponsor” che in coro si “dissociano e condannano i comportamenti dei concorrenti” : Mentre il Codacons e il Moige chiedono la chiusura immediata del Grande Fratello 15 (ma sono mai stati tanto decisivi da far chiudere i battenti a un programma televisivo?), la lista degli sponsor fuggitivi si allunga. Nel giro di un weekend, ben dieci marchi hanno deciso di interrompere la partnership con quella che Maurizio Costanzo definisce “una finestra sulla discarica”, probabilmente causando un danno economico in quel di ...

Grande Fratello 15 : qual’è il cachet dei concorrenti? Prezzi da capogiro solo per alcuni : Grande Fratello 15: quanto guadagnano i concorrenti della Casa più spiata d’Italia? Dai 1500 euro al giorno fino a un contratto da 60 mila euro: sono queste le cifre dei cachet dei concorrenti, pseudo vip del reality di canale 5 sotto la guida di Barbara D’Urso. Grande Fratello 15: il cachet dei concorrenti, chi guadagna di più? E’ stato svelato il cachet di alcuni protagonisti del reality di canale 5 condotto da Barbara d’Urso. Quanto ...

Grande Fratello 15 - gaffe oscena in diretta dalla Panicucci : 'Ecco il mio grande pisello'. Caos in studio - ma è troppo tardi : gaffe in diretta a Mattino 5 . Federica Panicucci apre il collegamento con il grande Fratello proprio mentre Luigi Mario Favoloso pronunciava la frase che scotta: 'Sono esterrefatto di non avere una ...

LUIGI MARIO FAVOLOSO/ Il pensiero a Nina Moric e la gaffe a Mattino 5 (Grande Fratello 2018) : LUIGI MARIO FAVOLOSO continua a destare scalpore nella casa del Grande Fratello 15. Tra scherzi di cattivo gusto e parole pesanti, l'ex fidanzato di Nina Moric si conferma maschio alpha.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 17:03:00 GMT)

«Grande Fratello 15» - il Codacons : «Che Mediaset chiuda questa discarica televisiva» : «Mai raggiunti livelli così alti di trash. Improbabile circo diseducativo, disagi psicologici dei concorrenti sfruttati a fini di ascolto». Sono queste le parole che il Codacons sceglie per definire la quindicesima edizione del Grande Fratello, quello che lo stesso Maurizio Costanzo aveva descritto come una «finestra sulla discarica». Parole dure, forti, che arrivano a poche settimane dagli atti di bullismo e xenofobia consumati ...