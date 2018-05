Grande Fratello | Jonathan Kashanian si scaglia contro Luigi Favoloso e Baye Dame

Al Grande Fratello - super trash - vanno in onda nudità - volgarità - bullismo : gli spettatori apprezzano - gli sponsor no. E sono grane per ... : Il Grande Fratello più trash degli ultimi anni, targato Barbara D'Urso , nelle vesti di conduttrice e autrice del programma, , è come se fosse sul crinale di una montagna. Basta pochissimo per pendere ...

Grande Fratello 15 : Luigi Favoloso bacia Mariana - ci prova con Alessia ma ama ancora Nina!! : Grande Fratello 15: Luigi Favoloso bacia Mariana, ci prova con Alessia ma pensa ancora a Nina Moric. Sono queste le ultime novità della Casa più Spiata d’Italia. Un’altra novità che cattura l’attenzione del web in queste ore è l’entrata in Casa del ciclone spagnolo Aida Nizar. Chi sarà la persona con cui si confronterà la bella Aida? Grande Fratello 15: Luigi Favoloso pensa a Nina Moric ma bacia Mariana Dopo l’uscita dalla Casa di Aida Nizar il ...

Grande Fratello - Alessia vede Mariana e scoppia il lacrime : brutto sospetto - chi uscirà : Al Grande Fratello con Barbara D'Urso è un nuovo giorno di sentenze. A rischiare di uscire dalla casa è innanzitutto Mariana Falace , entrata in nomination e considerata in bilico visto che dovrà ...

Danilo Aquino/ A rischio eliminazione e in "guerra" con Luigi (Grande Fratello 2018) : L'avventura di Danilo Aquino nella casa del Grande Fratello 15 potrebbe finire questa sera. Il romano è infatti in nomination con Mariana e Simone.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 11:40:00 GMT)

Baye Dame Dia/ L'ex concorrente chiamato in causa durante lo scherzo ad Alberto (Grande Fratello 2018) : Baye Dame Dia è ancora nella casa del Grande Fratello 15. Il concorrente, che è stato squalificato, è stato chiamato in causa durante uno scherzo ai danni di Alberto Mezzetti.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 11:30:00 GMT)

Luigi Mario Favoloso/ Scherzi e parole pesanti - ma pensa ancora a Nina Moric (Grande Fratello 2018) : Luigi Mario Favoloso continua a destare scalpore nella casa del Grande Fratello 15. Tra Scherzi di cattivo gusto e parole pesanti, l'ex fidanzato di Nina Moric si conferma maschio alpha.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 11:20:00 GMT)

Grande Fratello - sponsor in fuga e rischio chiusura : è il Grande Bordello : Sarà pure l' edizione dei grandi ascolti - le ultime due puntate hanno conquistato oltre quattro milioni di telespettatori, con punte del 30% di share - ma il Grande Fratello 15 sta indubbiamente ...

Grande Fratello 15 : Luigi lite furiosa e minacce - quali saranno i provvedimenti? Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le ultime news dalla casa del Grande Fratello. A quanto pare la quindicesima edizione del reality trasmesso da Canale 5 e condotto da Barbara D'Urso si sta trasformando in una soap opera. Diversi i guai che il programma ha dovuto affrontare questa stagione [Video], partendo dagli atti di violenza e bullismo fino ad arrivare all'abbandono degli sponsor. Ma i concorrenti hanno comunque deciso di aggiungere ...

Lucia Bramieri/ La milanese fatica a integrarsi : le dure parole di Mariana (Grande Fratello 2018) : Lucia Bramieri fa fatica a integrarsi nella casa del Grande Fratello 15. La concorrente milanese è stata duramente criticata da Mariana Falace.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 10:59:00 GMT)

#SponsorGate - anche Givova e Consilia abbandonano il Grande Fratello : ROMA – Aumenta il numero degli sposor in fuga dal Grande Fratello.A poche ore dalla diretta in studio, anche Givova e Consilia hanno deciso di ritirare i loro prodotti dalla casa più spiata d’Italia. Prima di loro, hanno interrotto la collaborazione BellaOggi, Nintendo, Acqua Santa Croce, Screen HairCaire, F**K e Changit. “BELLAOGGI si dissocia formalmente dagli atti […] L'articolo #SponsorGate, anche Givova e Consilia abbandonano il ...

Raffaele Rea/ Chi è? Il fidanzato di Mariana Falace sarà ospite in studio? (Grande Fratello 2018) : Ch è Raffaele Rea, il fidanzato di Mariana Falace sarà ospite in studio? Sappiamo davvero poco del capitano dell'esercito da due anni con la modella. (Grande Fratello 201)(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 10:43:00 GMT)

Alberto Mezzetti/ Il Tarzan di Viterbo minacciato da Luigi? (Grande Fratello 2018) : Al Grande Fratello 15 Alberto Mezzetti e Luigi Favoloso sono stati i protagonisti di una pesantissima discussione, in cui l'ex compagno della Moric avrebbe minacciato Tarzan.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 10:38:00 GMT)

Cristiano Malgioglio/ L'opinionista difende il reality (Grande Fratello 2018) : Cristiano Malgioglio prende le difese del Grande Fratello 15, il reality non è costruito. L'opinionista non nasconde la sua antipatia per Luigi Favoloso.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 10:37:00 GMT)

Aida Nizar/ Tornerà nella casa per fare visita agli ex coinquilini? (Grande Fratello 2018) : Aida Nizar è uscita dopo poche settimane dalla casa del Grande Fratello 15. Ma fuori dal reality la provocatrice ha trovato l'affetto del pubblico.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 10:30:00 GMT)