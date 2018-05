Grande Fratello | esce Mariana? Alessia in lacrime

Grande Fratello - Simone Coccia umilia Stefania Pezzopane : 'Vi dico quanto è alta' : Per una donna, ma anche per un uomo, l'altezza è un tema delicato. Chi ha una bassa statura, spesso vive dei complessi, un senso di inferiorità. Stefania Pezzopane è una donna simpatica e forte, ma l'...

Disfatta per il Grande Fratello 15? : Le acque in cui il Grande Fratello 15 sta navigando non potrebbero essere peggiori. Non sono bastati gli atti di bullismo, le minacce, la violenza verbale e il boicottaggio da parte del web in seguito all'uscita dalla Casa di Aida Nizar al "grido" di 'Adios GF15'. Il Grande Fratello di quest'anno sembra essere così trash e diseducativo che gli sponsor non vogliono più essere abbinati alla trasmissione e hanno iniziato una fuga di massa. Ma dato ...

Grande Fratello : Jonathan Kashanian si scaglia contro Luigi Favoloso e Baye Dame Video : Jonathan Kashanian attraverso un'intervista rilasciata a Radio Radio ha espresso tutto il suo disappunto nei comportamenti di Luigi Favoloso e Baye Dame. Per motivi di lavoro, l'ex gieffino trionfatore dell'edizione nel 2004 ha dichiarato di non re la quindicesima edizione del Grande Fratello, ma che attraverso alcuni Video e pagine dedicate sui giornali di cronaca rosa ha visto quanto accaduto all'interno della casa più spiata ...

Anticipazioni Grande Fratello 15 oggi : ecco chi torna nella casa Video : oggi 15 maggio è in programma su Canale 5 una nuova attesissima puntata del Grande Fratello 15 [Video] condotto da Barbara D'Urso in rigorosa diretta televisiva. Un appuntamento imperdibile per tutti gli spetatori del reality show, visto che anche questa settimana ci sara' un bel po' di carne da mettere al fuoco e potrebbero esserci dei clamorosi ritorni all'interno della casa più spiata d'Italia. ecco chi ritorna nella casa del Grande Fratello ...

Codacons contro il Grande Fratello : : Da giorni le proteste degli utenti della tv che non vogliono più assistere a spettacoli così aberranti sui teleschermi ', si legge nell'esposto. Codacons contro il Grande Fratello: 'Deve chiudere ...

Il paradosso del Grande Fratello : gli sponsor fuggono - ma gli ascolti crescono - e tutti ne parlano - : Il Codacons l'ha definito 'Circo degli orrori' chiedendone la chiusura immediata, il Moige ha lanciato un appello per porre fine 'a questo tristissimo spettacolo', gli sponsor sono fuggiti a gambe ...

BOOM! Grande Fratello : altro che il pubblico - sono gli sponsor a chiedere la ‘testa’ di Luigi Favoloso : Luigi Favoloso - Grande Fratello 2018 C’è un problema Favoloso al Grande Fratello 2018. Se alcuni sponsor hanno già abbandonato il programma, ritirando i propri prodotti dalla casa del GF, ce n’è qualcuno che -pur continuando la propria collaborazione- si è preventivamente dissociato in attesa di provvedimenti. I provvedimenti tanto attesi sarebbero in realtà uno: l’allontanamento di Luigi, ritenuto uno dei principali ...

BARBARA D'URSO/ Sotto accusa per troppo trash - Mediaset con lei : "Non ce ne vergogniamo"(Grande Fratello 2018) : BARBARA d’Urso si prepara a condurre una nuova puntata del Grande Fratello 2018, in onda questa sera su Canale 5. La conduttrice è stata criticata per la gestione del reality.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 12:40:00 GMT)

Grande Fratello : Jonathan Kashanian si scaglia contro Luigi Favoloso e Baye Dame : Jonathan Kashanian attraverso un'intervista rilasciata a Radio Radio ha espresso tutto il suo disappunto nei comportamenti di Luigi Favoloso e Baye Dame. Per motivi di lavoro, l'ex gieffino trionfatore dell'edizione nel 2004 ha dichiarato di non seguire la quindicesima edizione del Grande Fratello, ma che attraverso alcuni video e pagine dedicate sui giornali di cronaca rosa ha visto quanto accaduto all'interno della casa più spiata ...

Al Grande Fratello - super trash - vanno in onda nudità - volgarità - bullismo : gli spettatori apprezzano - gli sponsor no. E sono grane per ... : Il Grande Fratello più trash degli ultimi anni, targato Barbara D'Urso , nelle vesti di conduttrice e autrice del programma, , è come se fosse sul crinale di una montagna. Basta pochissimo per pendere ...

Grande Fratello 15 : Luigi Favoloso bacia Mariana - ci prova con Alessia ma ama ancora Nina!! : Grande Fratello 15: Luigi Favoloso bacia Mariana, ci prova con Alessia ma pensa ancora a Nina Moric. Sono queste le ultime novità della Casa più Spiata d’Italia. Un’altra novità che cattura l’attenzione del web in queste ore è l’entrata in Casa del ciclone spagnolo Aida Nizar. Chi sarà la persona con cui si confronterà la bella Aida? Grande Fratello 15: Luigi Favoloso pensa a Nina Moric ma bacia Mariana Dopo l’uscita dalla Casa di Aida Nizar il ...

Grande Fratello - Alessia vede Mariana e scoppia il lacrime : brutto sospetto - chi uscirà : Al Grande Fratello con Barbara D'Urso è un nuovo giorno di sentenze. A rischiare di uscire dalla casa è innanzitutto Mariana Falace , entrata in nomination e considerata in bilico visto che dovrà ...

Danilo Aquino/ A rischio eliminazione e in "guerra" con Luigi (Grande Fratello 2018) : L'avventura di Danilo Aquino nella casa del Grande Fratello 15 potrebbe finire questa sera. Il romano è infatti in nomination con Mariana e Simone.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 11:40:00 GMT)

Baye Dame Dia/ L'ex concorrente chiamato in causa durante lo scherzo ad Alberto (Grande Fratello 2018) : Baye Dame Dia è ancora nella casa del Grande Fratello 15. Il concorrente, che è stato squalificato, è stato chiamato in causa durante uno scherzo ai danni di Alberto Mezzetti.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 11:30:00 GMT)