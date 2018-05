Grande Fratello | diretta quinta puntata | Favoloso a rischio espulsione | rientra Aida

Eliminato 'Grande Fratello' 5^ puntata : squalifica choc per Luigi : La quinta puntata del Grande Fratello 2018 regalerà numerosi colpi di scena agli affezionati spettatori. La scorsa settimana Barbara d'Urso ha fatto il record di ascolti battendo gli altri programmi del prime time. Questa sera ci sarà un provvedimento disciplinare per un concorrente [VIDEO]. Stando alle ultimissime gossip news, a lasciare la casa sarà Luigi Favoloso. A quanto pare il ragazzo è stato protagonista di un episodio increscioso ...

Grande Fratello 15 – Quinta puntata di martedì 15 maggio 2018 : E’ tornato Grande Fratello con la quindicesima edizione e il ritorno alla conduzione a distanza di quasi quindici anni di Barbara D’Urso. Positive le prime due puntate dal punto di vista degli ascolti: quasi il 23% all’esordio, il 21% nella scorsa puntata. Circa 3% in più rispetto all’ultima edizione nella versione pura andata in onda […] L'articolo Grande Fratello 15 – Quinta puntata di martedì 15 maggio 2018 ...

Grande Fratello - la fuga degli sponsor spiegata in un minuto : Grande Fratello, la fuga degli sponsor spiegata in un minuto Non era mai successo nella storia del reality Endemol: molti sponsor, indignati dagli episodi di bullismo, hanno scelto di dissociarsi e in ...

