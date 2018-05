Grande Fratello | Craig Warwick da Barbara D' Urso | ' L' ho visto in sogno' | la vergogna sul

Quanto è alta Stefania Pezzopane? La rivelazione di Simone Coccia al Grande Fratello : Stefania Pezzopane e la sua altezza al centro della curiosità dei coinquilini del Grande Fratello, Simone Coccia rivela la statura della sua amata Stefania Pezzopane e la sua altezza incuriosiscono coloro che l’hanno vista al fianco del fidanzato Simone Coccia, attualmente dentro la casa del Grande Fratello. La relazione che dura da 4 anni tra la Senatrice della Repubblica ed gieffino ha calamitato le curiosità dei telespettatori per la ...

Mattino Cinque : gaffe durante il collegamento in diretta con la casa del Grande Fratello (video) : Incidente in diretta durante #Mattino5, collegato in diretta con il #GF15 (#15maggio 2018)⭕ Pillola #VeryNormalTRASH ⭕ pic.twitter.com/2c9PAqF8ls — LALLERO (@SeeLallero) 15 maggio 2018 Curioso episodio accaduto stamani nella puntata di Mattino Cinque, durante la seconda parte del programma dedicato al gossip e all'argomento Grande Fratello. Solitamente la conduttrice Federica Panicucci, alterna i vari servizi inerenti al reality ...

Grande Fratello 15 - Luigi Favoloso perde il controllo e minaccia Alberto Mezzetti : Ancora lui, Luigi Mario Favoloso. Uno dei concorrenti più controversi del Grande Fratello 15 continua a far discutere: provoca dentro la Casa, fa indignare sui social, ma alla fine il pubblico televotante lo salva. Contraddizioni a parte, l’ex candidato di Casa Pound (e pure ex fidanzato di Nina Moric) allunga la già lunga lista di provocazioni con un nuovo attacco nei confronti di Alberto Mezzetti, meglio identificato come “il Tarzan di ...

Grande Fratello - Luigi Favoloso rivela cosa è successo con Mariana Falace : il bacio della discordia : Forse perché sente l' eliminazione sempre più vicina, nelle ultime quarantotto ore Luigi Favoloso sta creando un putiferio confermando e smentendo il suo presunto bacio con Mariana Falace avvenuto tra ...

Grande Fratello - la fuga degli sponsor : 'Vogliamo Luigi Favoloso fuori dalla casa' : Se molti sponsor si sono già ritirati dalla casa del Grande Fratello , altri - pur dissociandosi dagli eventi violenti avvenuti nella casa - attendono che siano presi seri provvedimenti prima di ...

Grande Fratello - gaffe di Luigi Favoloso durante la finestra di Mattino 5 : «Grande cervello e grande pisello» – Video : GF15 - Luigi Favoloso Proprio non riesce a tenere chiusa la bocca. Luigi Favoloso si è reso protagonista di una nuova e dimenticabile gaffe al grande Fratello 2018, ma come se non bastasse le sue colorite frasi sono state trasmesse involontariamente da Mattino 5, che proprio in quegli istanti si collegava in diretta con la Casa per osservare il risveglio dei concorrenti. Simone Coccia stava facendo la doccia e davanti a lui c’era proprio ...

Grande Fratello 2018 quinta puntata 15 maggio : anticipazioni e diretta : Grande Fratello, il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Barbara d’Urso, è giunto al quinto appuntamento. In studio anche gli opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio.prosegui la letturaGrande Fratello 2018 quinta puntata 15 maggio: anticipazioni e diretta pubblicato su TVBlog.it 15 maggio 2018 14:55.

'Disprezziamo violenza e bullismo'. Grande Fratello - anche Consilia ritira la sponsorizzazione : Mancato rispetto delle donne, violenza, bullismo. Sono queste le ragioni per le quali il Consorzio Sun , Supermercati Uniti Nazionali, ha deciso di revocare la sponsorizzazione al Grande Fratello 15 . ...

Iva Zanicchi : “Grande Fratello? Mi ha scandalizzato”/ “Sarei perfetta per la Prova del Cuoco - ma...” : Iva Zanicchi: “Grande Fratello? Mi ha scandalizzato. Sarei perfetta per la Prova del Cuoco, ma...”. La cantante si è raccontata al settimanale Chi. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 14:52:00 GMT)

Grande Fratello 2018/ Diretta e eliminati : #AdiosGF15 in trend - chi entrerà in casa? (15 Maggio) : Grande Fratello 2018, Diretta e anticipazioni quinta puntata: chi sarà eliminato? Luigi Mario Favoloso contro tutti, uscirà dal gioco per riprendersi la sua Nina Moric?(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 14:25:00 GMT)

“Lei…”. Grande Fratello - Luigi Favoloso spiazza (ancora) tutti. La rivelazione prima della diretta : Non sarà una puntata scoppiettante, quella del Grande Fratello: di più. Negli ultimi giorni molti sponsor se la sono data a gambe dopo certi episodi avvenuti nella Casa risultati indigesti al pubblico. E poi una nuova (o di più?) eliminazione, le nomination, l’avvicinamento di Alberto e Mariana da approfondire. Insomma, c’è parecchia carne al fuoco. Ma soprattutto c’è lui, Luigi Favoloso, che suo malgrado ultimamente è ...

Luigi Mario Favoloso/ Nina Moric : "Nulla è più provocante della cortesia" (Grande Fratello 2018) : Luigi Mario Favoloso continua a destare scalpore nella casa del Grande Fratello 15. Tra scherzi di cattivo gusto e parole pesanti, l'ex fidanzato di Nina Moric si conferma maschio alpha.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 14:00:00 GMT)

Grande Fratello 15 - alcuni sponsor interrompono la partnership per i comportamenti dei concorrenti : Update: Gulliver Supermercati interrompe la partnership con Grande FratelloProsegue senza sosta la fuga degli sponsor dalla casa del GF 15, anche l'azienda Gulliver Supermercati che forniva anche i prodotti Consilia, ha scelto la via della rimozione del suo marchio dal reality show. Nella mattinata di martedì 15 maggio 2018 ha diramato un comunicato attraverso la pagina Facebook:prosegui la letturaGrande Fratello 15, alcuni sponsor ...

Cristiano Malgioglio/ Frecciatina agli sponsor e attacco a Luigi Favoloso (Grande Fratello 2018) : Cristiano Malgioglio prende le difese del Grande Fratello 15, il reality non è costruito. L'opinionista non nasconde la sua antipatia per Luigi Favoloso.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 13:45:00 GMT)