Grande Fratello 15 | gaffe oscena in diretta dalla Panicucci | ' Ecco il mio grande

LUIGI MARIO FAVOLOSO/ Il pensiero a Nina Moric e la gaffe a Mattino 5 (Grande Fratello 2018) : LUIGI MARIO FAVOLOSO continua a destare scalpore nella casa del Grande Fratello 15. Tra scherzi di cattivo gusto e parole pesanti, l'ex fidanzato di Nina Moric si conferma maschio alpha.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 17:03:00 GMT)

«Grande Fratello 15» - il Codacons : «Che Mediaset chiuda questa discarica televisiva» : «Mai raggiunti livelli così alti di trash. Improbabile circo diseducativo, disagi psicologici dei concorrenti sfruttati a fini di ascolto». Sono queste le parole che il Codacons sceglie per definire la quindicesima edizione del Grande Fratello, quello che lo stesso Maurizio Costanzo aveva descritto come una «finestra sulla discarica». Parole dure, forti, che arrivano a poche settimane dagli atti di bullismo e xenofobia consumati ...

Codacons contro il Grande Fratello : 'Sesso - violenza e disagiati psichici - chiudete questo circo degli orrori' - : ... afferma il Codacons , che fa sapere che sta ricevendo da giorni le proteste di telespettatori che 'non vogliono più assistere a spettacoli così aberranti sui teleschermi. Tra volgarità di vario tipo,...

Pomeriggio 5 / Anticipazioni 15 maggio : diretta da Roma e novità sul Grande Fratello : Pomeriggio 5, Anticipazioni puntata del 15 maggio 2018: doppia diretta per Barbara D'Urso che questa sera è in onda col Grande Fratello. Si parlerà di Al Bano e Romina?(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 16:30:00 GMT)

Grande Fratello 15 | Puntata 15 maggio 2018 : ...

Grande Fratello 2018 tra eliminati - rientri e ritiri? Anticipazioni del 15 maggio : È bufera sul Grande Fratello 2018 che, a poche ore dalla messa in onda della nuova puntata, si ritrova a dover fare i conti con nuovi addii. Gli sponsor sono letteralmente in fuga e dopo i primi ritiri dei giorni scorsi, anche in queste ore si sono moltiplicati i ritiri e i comunicati in cui le aziende prendono le distanze da questo clima di bullismo e violenza andato in scena in queste settimane in tv sia in prima serata che nella diretta ...

Grande Fratello 15 | Puntata 15 maggio 2018 in diretta : [live_placement] Grande Fratello 15, il reality condotto da Barbara D'Urso con Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, si può seguire, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 16:10, su Canale 5, con la striscia quotidiana dei fatti più rilevanti del giorno. Grande Fratello 15 | I concorrenti I concorrenti del Grande Fratello 15 sono: Mariana Falace, Alessia Prete, Simone Coccia, Matteo Gentili, Veronica Satti, Danilo Aquino, Luigi Mario ...

Grande Fratello 15 : le anticipazioni della puntata in onda stasera : Grande Fratello 2018: cosa succede nella puntata di stasera Cosa succede nella puntata di Grande Fratello 2018 di stasera? Tutti se lo chiedono, ma nessuno può saperlo fino in fondo. Il motivo? Almeno per il momento, Mediaset non ha rilasciato alcun comunicato ufficiale con le anticipazioni settimanali; segno che forse la scaletta del nuovo appuntamento […] L'articolo Grande Fratello 15: le anticipazioni della puntata in onda stasera ...

Grande Fratello 15 - la sconvolgente rivelazione di Simone Coccia Colaiuta : 'Dove ho dormito per anni' - sconcerto nella casa : Tempo di confidenze all'interno della casa del Grande Fratello 15. A lasciarsi andare, nel reality di Barbara D'Urso, è Simone Coccia Colaiuta, fidanzato della piddina Stefania Pezzopane. Simone parla ...

Grande Fratello : esce Mariana? Alessia in lacrime Video : Chi sara' l’eliminato della puntata di oggi 15 maggio del Grande Fratello? Alessia Prete nel frattempo [Video] piange al pensiero che ad uscire potrebbe essere Mariana. La Falace si trova a preparare la valigia e, quando le due amiche capiscono che questo potrebbe essere il loro ultimo giorno insieme all’interno della casa, si sciolgono in un affettuoso abbraccio. Dopo Mariana accenna un sorriso, mentre Alessia si sforza di trattenere le ...

Quanto è alta Stefania Pezzopane? La rivelazione di Simone Coccia al Grande Fratello : Stefania Pezzopane e la sua altezza al centro della curiosità dei coinquilini del Grande Fratello, Simone Coccia rivela la statura della sua amata Stefania Pezzopane e la sua altezza incuriosiscono coloro che l’hanno vista al fianco del fidanzato Simone Coccia, attualmente dentro la casa del Grande Fratello. La relazione che dura da 4 anni tra la Senatrice della Repubblica ed gieffino ha calamitato le curiosità dei telespettatori per la ...

Grande Fratello - Craig Warwick da Barbara D'Urso : 'L'ho visto in sogno' - la vergogna sul morto : Durante la puntata di Domenica live tra gli ospiti in studio per parlare del Grande Fratello anche l'ex naufrago Craig Warwick , famoso per le sue chiacchierate con angeli e spiriti. Il sensitivo ha ...

Mattino Cinque : gaffe durante il collegamento in diretta con la casa del Grande Fratello (video) : Incidente in diretta durante #Mattino5, collegato in diretta con il #GF15 (#15maggio 2018)⭕ Pillola #VeryNormalTRASH ⭕ pic.twitter.com/2c9PAqF8ls — LALLERO (@SeeLallero) 15 maggio 2018 Curioso episodio accaduto stamani nella puntata di Mattino Cinque, durante la seconda parte del programma dedicato al gossip e all'argomento Grande Fratello. Solitamente la conduttrice Federica Panicucci, alterna i vari servizi inerenti al reality ...

Grande Fratello 15 - Luigi Favoloso perde il controllo e minaccia Alberto Mezzetti : Ancora lui, Luigi Mario Favoloso. Uno dei concorrenti più controversi del Grande Fratello 15 continua a far discutere: provoca dentro la Casa, fa indignare sui social, ma alla fine il pubblico televotante lo salva. Contraddizioni a parte, l’ex candidato di Casa Pound (e pure ex fidanzato di Nina Moric) allunga la già lunga lista di provocazioni con un nuovo attacco nei confronti di Alberto Mezzetti, meglio identificato come “il Tarzan di ...