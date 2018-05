Governo | Veltroni | momento grave e grottesco | è Prima Repubblica

Il Pd al Colle con un unica carta : ok solo a un Governo del presidente. Veltroni riaccende lo scontro interno : Maurizio Martina usa una formula. Ci sono echi prodiani. La "serietà al governo ", si diceva allora. Non si sa quanto porterà bene. Ma questo è quanto: "A due mesi dal voto il paese ha bisogno di risposte serie. Chi ha prevalso il 4 marzo ha fallito, ma ancora gioca alla propaganda". Ma è proprio su quali possano e debbano essere queste "risposte serie" che si arrovella il Pd, che continua a combattere un conflitto a ...

Pd - Orfini : “Referendum tra iscritti? Non è necessario. La nostra gente non ci vuole al Governo con M5S o Lega” ed attacca Franceschini e Veltroni : Sul futuro governo è stata avanzata l’ipotesi di un referendum tra gli iscritti del Partito Democratico per decidere cosa fare. Il Presidente dem Matteo Orfini, che si presenterà dimissionario alla prossima Assemblea Nazionale del partito, è molto critico: “Non credo onestamente ce ne sia la necessità in questo caso. Io che giro tra i circoli del nostro partito, vedo che i nostri iscritti condividono la decisione presa in Direzione ...