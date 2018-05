Governo | Ue | Speriamo che politica migratoria non cambi

Germania : speriamo buona convivenza del nuovo Governo Italia con Ue : Germania: speriamo buona convivenza del nuovo governo Italia con Ue Germania: speriamo buona convivenza del nuovo governo Italia con Ue Continua a leggere L'articolo Germania: speriamo buona convivenza del nuovo governo Italia con Ue proviene da NewsGo.

Governo - esponenti Lega e M5s a bocca cucita prima del tavolo per il nuovo esecutivo : “Speriamo di chiudere oggi” : Sono entrati alla spicciolata, al Pirellone, i vari esponenti di Lega e Movimento 5 stelle impegnati nel tavolo tecnico per la formazione del nuovo Governo. I politici grillini e del Carroccio sono riuniti al 23esimo piano della sede del Consiglio regionale lombardo. All’ingresso hanno sfilato senza rilasciare dichiarazioni sul merito della trattativa e dei punti in discussione. “Speriamo di chiudere oggi” si sono limitati a ...

Governo - esponenti Lega e M5s a bocca cucita prima del tavolo per il nuovo esecutivo : “Stiamo discutendo - speriamo di chiudere oggi” : Sono entrati alla spicciolata, al Pirellone, i vari esponenti di Lega e Movimento 5 stelle impegnati nel tavolo tecnico per la formazione del nuovo Governo. I politici grillini e del Carroccio sono riuniti al 23esimo piano della sede del Consiglio regionale lombardo. All’ingresso hanno sfilato senza rilasciare dichiarazioni sul merito della trattativa e dei punti in discussione. “speriamo di chiudere oggi” si sono limitati a ...

Governo - incontro Di Maio-Salvini. Berlusconi : speriamo non mettano patrimoniale : Ribadiamo però la necessita' di mettere in discussione alcuni trattati e soprattutto dobbiamo avere in Europa una posizione politica autorevole da Paese importante quale siamo". Tajani: in Ue grande ...

Governo - Berlusconi : “Speriamo che Di Maio e Salvini non vadano avanti perché mettono la patrimoniale” : Non si sente tradito da Matteo Salvini ma spera che il dialogo tra Lega e Movimento 5 stelle s’interrompa presto. Il motivo? Ha paura che il nuovo Governo introduca una tassa patrimoniale. Silvio Berlusconi confessa i suoi timori. E a quarantotto ore dal “passo di lato” che ha consentito l’apertura formale del dialogo tra Luigi Di Maio e Salvini torna a commentare l’attuale situazione politica mentre visitava la ...

Governo - Berlusconi : «Speriamo che questi due non vadano avanti perché mettono la patrimoniale» : «Speriamo che questi due non vadano avanti perché mettono la patrimoniale». Lo ha detto Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, riferendosi a Luigi dimaio e Matteo Salvini...

Governo - Berlusconi : «Speriamo che questi due non vadano avanti perché mettono la patrimoniale» : «Speriamo che questi due non vadano avanti perché mettono la patrimoniale». Lo ha detto Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, nel corso della sua visita alla mostra...

Governo - Berlusconi : 'Speriamo che questi due non vadano avanti perché mettono la patrimoniale' : 'Speriamo che questi due non vadano avanti perché mettono la patrimoniale'. Lo ha detto Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, nel corso della sua visita alla mostra mercato Amart, alla Permanente ...

Governo - Orfini : “Esecutivo M5s-Lega? Sono ridicoli - speriamo siano le ultime 24 ore” : “Un Governo M5s-Lega? Tengono in ostaggio il Paese da due mesi, speriamo siano le ultime 24 ore perché Sono ridicoli“. L’attacco è di Matteo Orfini, presidente del Partito democratico, in merito all’ipotesi di un via libera da parte di Forza Italia per dar vita a un esecutivo guidato da Carroccio e grillini. “Il M5s? Si sta rivelando una forza di destra. La nostra sarà un’opposizione dura” ha ...

Salvini : no a Governo presidente - speriamo Berlusconi coerente : Roma, 7 mag. , askanews, 'È fondamentale che il voto degli italiani sia rispettato. Quindi o un governo del centrodestra, oppure elezioni il prima possibile, per la prima volta in estate. Non c'è ...

Matteo Salvini - l'indiscrezione : 'Speriamo che Berlusconi...'. Governo con Di Maio - si riapre tutto : 'Non chiudo al Movimento 5 Stelle '. Nel giorno dell'avvicinamento 'ufficiale' tra grillini e Pd, Matteo Salvini mostra ottimismo e, in generale, si respira l'aria del 'tutto è ancora possibile'. ...

Governo - M5s : "Se Casellati fallisce - speriamo nel Pd. Intesa è possibile" : Toninelli: nessun veto su Renzi, basta che ci sia il contratto alla tedesca. Salvini: "Non ci sono novità, ma basta liti. Il Paese non può aspettare". Toti: "Centrodestra-Pd? Non ci sono le condizioni"...

Governo - Salvini : 'Adesso i numeri non ci sono ma speriamo di averli presto' : "Adesso i numeri non ci sono, tra qualche giorno speriamo che ci siano. Con Di Maio ci sentiamo dopo Pasqua". Lo ha detto Matteo Salvini , leader della Lega , a Ischia "Intanto - ha aggiunto - i ...

Governo - Salvini : 'Adesso i numeri non ci sono ma speriamo di averli presto' : "Adesso i numeri non ci sono, tra qualche giorno speriamo che ci siano. Con Di Maio ci sentiamo dopo Pasqua". Lo ha detto Matteo Salvini , leader della Lega , a Ischia "Intanto - ha aggiunto - i ...