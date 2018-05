Governo | torna lo spettro stallo

Meloni : no a Governo a guida M5S - meglio tornare al voto : 'Noi non possiamo fare parte di un governo a guida M5S'. Lo dice la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni nel corso del suo intervento in apertura della Direzione del partito. 'Rispetteremo ...

Governo - ULTIME NOTIZIE LEGA-M5S/ Live - Di Maio - Salvini e il futuro Premier : “Senza intesa si torna al voto" : Trattative di GOVERNO M5s-Lega: ULTIME NOTIZIE, domani terzo vertice a Milano tra Di Maio e Salvini. Leader grillino incontra Meloni: "contratto solo con Carroccio". E Berlusconi intanto..(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 11:02:00 GMT)

Governo : rebus premier - in M5S dubbi su nome terzo - torna ipotesi Di Maio (3) : (AdnKronos) – Tra i nomi esterni che circolano in queste ore, tornano quelli dell’ex presidente dell’Istat ed ex ministro del Lavoro Enrico Giovannini; agli Esteri, ammesso che la casella non venga occupata da Di Maio, il diplomatico Giampiero Massolo, che rumors volevano in corsa per la premiership, voce smentita seccamente dai 5 Stelle. Tra le ‘quote rosa’ di un possibile Governo giallo-verde, stando al toto-nomi ...

Governo : rebus premier - in M5S dubbi su nome terzo - torna ipotesi Di Maio : Roma, 11 mag. (AdnKronos) – Ieri era la soluzione, ma oggi inizia già a vacillare. Oltre a non avere un premier terzo nel cassetto -“di alto profilo, non un tecnico e con una chiara impronta politica” l’identikit tracciato- nel M5S crescono i dubbi sul nome da individuare per affidargli il mandato a formare il Governo. E anche se la garanzia potrebbe essere quella di un ruolo forte di Salvini e Di Maio in una sorta di ...

Ritorna l'ipotesi Salvini premier "Al 50% Matteo a Palazzo Chigi" Governo - esclusiva Affaritaliani.it : Governo Lega-M5S, Matteo Salvini presidente del Consiglio: secondo quanto Affaritaliani.it ha appreso da fonti ai massimi livelli, è questo il vero obiettivo della Lega, rimasto finora assolutamente top secret, nelle trattative ormai avanzate con i 5 Stelle e Luigi Di Maio... Segui su Affaritaliani.it

Governo - Lega e M5s chiedono tempo al Quirinale. Torna in campo l'ipotesi di Giorgetti premier : Politica Svolta nelle trattative per il Governo: la speranza di Lega e M5s è appesa alla decisione di Berlusconi di CARMELO LOPAPA

Governo - Di Maio : “Partiti se ne fregano degli italiani - dopo i rigori siamo ancora a 0-0. Si deve tornare a votare” : “Da oltre 60 giorni chiedo alle forze politiche di firmare un contratto di Governo per risolvere i problemi degli italiani. Ci abbiamo provato in tutti i modi. Nessuno si è seduto al tavolo in 65 giorni”. Esordisce così il leader del M5s, Luigi Di Maio, a Dimartedì (La7) nel commentare il bilancio degli ultimi due mesi post-elettorali. “Questi 65 giorni” – continua – “sono i giorni della verità, gli italiani capiscono perché i ...

Governo - si torna al voto. Cosa abbiamo imparato da questi - non inutili - due mesi : Bene! Bravi! Bis! Permanendo il mexican standoff, fallito l’utilizzo del decanter del Quirinale, si torna alle urne o a luglio, o a settembre, o a dicembre. Che Cosa abbiamo capito e che Cosa abbiamo imparato da questi, non inutili, due mesi? 1. C’è una forza politica che ha rinunciato ad andare al Governo, forse perfino a guidarlo perché non intende sedere nella stessa barca con Silvio Berlusconi. Mica una roba da ridere. L’ultimo a ...

Mattarella dopo le consultazioni : "Governo di servizio o si torna subito al voto" : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo una lunga giornata di consultazioni, ha preso la parola al termine dell'incontro con la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, riepilogando quanto accaduto oggi e manifestando l'intenzione di formare un governo di servizio, neutrale, che possa guidare il Paese fino alla fine dell'anno o fino a quando le tre principali forze politiche non raggiungeranno un accordoQueste ...

**Governo : Toninelli - unica possibilità è tornare al voto** : Roma, 7 mag. (AdnKronos) – “L’unica possibilità per dar vita a un governo serio è andare al voto”. Lo ha detto Danilo Toninelli dei 5 Stelle a La7. L'articolo **Governo: Toninelli, unica possibilità è tornare al voto** sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo - Martina : 'Noi pronti a tornare alle urne? Spero non prevalga irresponsabilità' : Il segretario reggente del Partito Democratico Maurizio Martina rientrando nella sede di Largo del Nazareno dopo il terzo giro di consultazioni al...

Governo - Martina : “Pd pronto a tornare alle urne? Spero non prevalga irresponsabilità - siamo con Mattarella” : “Il Pd pronto se si torna subito alle urne? Spero non prevalga irresponsabilità, noi siamo con il capo dello Stato Sergio Mattarella“. Così ha tagliato corto il segretario reggente dem Maurizio Martina, rientrando nella sede del partito al Nazareno L'articolo Governo, Martina: “Pd pronto a tornare alle urne? Spero non prevalga irresponsabilità, siamo con Mattarella” proviene da Il Fatto Quotidiano.