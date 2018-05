Governo | Squinzi ex Confindustria | “Sono preoccupato | dubito si riesca a formare un

ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 maggio 2018) “Sonoper la situazione politica del nostro Paese che, a distanza di due mesi, non riesce aun, e uncompattochea esprimerlo”. A dirlo è Giorgio, ex presidente die attuale amministratore unico di Mapei. “Untecnico? Può essere una buona cosa – ha concluso il proprietario del Sassuolo – però deve essere capace di tradurre in azione la sua capacità tecnica, e questo lo puoi fare solo se hai alle spalle una maggioranza compatta, e non mi sembra questo il caso”. L'articolo(ex): “Sonosiuncompatto” proviene da Il Fatto Quotidiano.