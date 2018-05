Governo : Sapelli - onorato attenzione Colle - smentita pari a due affermazioni : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – “Va benissimo. Sono onorato che il Presidente della Repubblica dall’alto del suo Colle dedichi attenzione a questa miseria che è il prof. Sapelli. Ricordo però che nelle scuole di giornalismo nord-americane, si diceva che una smentita era pari a due affermazioni”. Lo ha detto Giulio Sapelli, storico dell’Economia, ai microfoni di RadioRadicale.Lega e M5S “mi hanno chiamato, ho ...

Governo : Quirinale - nessuno ha mai proposto nome Sapelli a Mattarella : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – “Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non ha posto alcun veto o diniego sul professor Sapelli per la semplice circostanza che nessuno, né prima né durante le consultazioni, gli ha mai proposto, direttamente o indirettamente, il suo nome”. Lo precisa l”Ufficio stampa del Quirinale, in riferimento alle dichiarazioni del professor Giulio Sapelli. L'articolo Governo: Quirinale, ...

Mattarella a Genova : lascia tempo a Salvini e Di Maio/ Sapelli - "il Presidente vuole solo il Governo tecnico" : Mattarella a Genova per Gaslini e Itl: lascia tempo a Di Maio e Salvini, resta lo stallo del Governo. Sapelli, 'Presidente vuole Governo tecnico'.

[Il retroscena] Sapelli - premier per una notte del Governo Lega - Cinque Stelle. "Bocciato da Mattarella perché antieuropeista" : Sapelli nell'operazione-governo aveva dunque già coinvolto altre personalità, e tra questi l'ex ministro dell'Economia del penultimo governo di Silvio Berlusconi, non un novellino qualsiasi delle ...

La confessione di Sapelli : "Contattato per Governo Poi hanno cambiato idea" : Giulio Sapelli non è il candidato premier per il governo gialloverde che potrebbe nascere. L'ipotesi di vederlo a palazzo Chigi è tramontata nel pomeriggio. Il 'prof' che avrebbe potuto accomodarsi ...

Governo - la parabola di Giulio Sapelli premier per una notte : “Ci tenevo ma va bene così - servirò il paese scrivendo libri” : “Ho incontrato il M5S e la Lega ieri sera, non sono andato a cena, erano le 21.30 circa… Vorrà dire che hanno cambiato parere. Io ci tenevo a fare qualcosa”. La speranza di Giulio Sapelli di “servire la patria” facendo il premier di un esecutivo gialloverde è durata meno di 24 ore. Poco dopo le 15 di lunedì fonti del Movimento hanno escluso la possibilità di fare il suo nome al presidente della Repubblica Sergio ...

Governo - il mancato premier Sapelli : “Perché ho proposto Siniscalco? Prerogativa del primo ministro. E nessuno ha detto no” : Nel giorno in cui Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno incontrato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per chiedere altro tempo con lo scopo di trovare l’accordo per il nuovo Governo, quello di Giulio Sapelli, professore della Statale di Milano, è stato uno dei nomi “papabili” che Lega e M5s avrebbero potuto proporre al Capo dello Stato. “Non sono deluso” ha commentato Sapelli poco prima di presentare ...

Governo - Mattarella vede M5s e Lega - Smentito il nome di Giulio Sapelli per Palazzo Chigi : Anche fonti della Lega, interpellate al riguardo, non confermano che ci sia una indicazione per il professore di economia a Palazzo Chigi. 14 mag 13:35 Sapelli: "Programma Lega-M5s fattibile" Il ...

Governo - Di Maio-Salvini e la trattativa sul presidente del Consiglio. Il M5s : “Non sarà Sapelli”. Resta l’ipotesi Conte : Questione di poche ore e poi Luigi Di Maio e Matteo Salvini, convocati separati dal Quirinale (il primo alle 16.30 e il secondo alle 18), dovranno comunicare qual è il profilo scelto per guidare il Governo M5s-Lega. Di sicuro non sarà lo storico dell’economia Giulio Sapelli, come ha confermato all’agenzia Ansa un portavoce dei Cinquestelle: “Non è il nome che porteremo al Quirinale”. Sapelli, volto noto dei talk-show ...

Governo - M5s-Lega al Colle nel pomerigio/ Consultazioni - no a Sapelli : Salvini - "Premier non sarà Di Maio" : Governo, ultime notizie live: Consultazioni Mattarella, Giulio Sapelli premier? "Piena disponibilità. Voglio Siniscalco ministro", ma Di Maio smentisce. Lega-M5s al lavoro sul contratto(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 16:12:00 GMT)

Governo - Sapelli : 'Io premier? Ho dato piena disponibilità' : ... oltre alla poesia, come ogni vera poesia, ha una capacità comprensiva dell'essere molto più profonda di intere biblioteche di sociologia o di economia del lavoro ', scriveva celebrando Dylan come ...

Governo - si pensa a un professore per il premier : ipotesi Conte (M5S) - tramonta Sapelli : Incontri nella notte per sbloccare l’impasse verso Palazzo Chigi. Oggi le consultazioni con Mattarella: alle 16.30 tocca al M5S e alle 18 alla Lega