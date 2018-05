Governo | Salvini twitta | Ci vuole anche fortuna

L'EUROPA DEI VINCOLI - DI MAIO E SALVINI AVVISATI/ Dombrovskis (Ue) striglia l'Italia : "Governo riduca il debit : L'EUROPA dei VINCOLI, Di MAIO e SALVINI AVVISATI: l'Ue irrompe sulla scena politica italiana con le parole di Dombrovskis, il monito affinché l'Italia riduca il debito e rispetti i parametri(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 11:10:00 GMT)

Ultime notizie sul Governo Di Maio-Salvini : ci siamo quasi : Fumata “grigia” per la formazione del governo Lega-M5s. I leader dei movimenti che stanno mettendo a punto il “contratto” sono saliti lunedì al Quirinale per le consultazioni e hanno chiesto altro tempo. Il presidente Mattarella lo ha concesso per consentire la ricerca di un governo politico frutto del voto, punto essenziale per Lega e M5s che in caso contrario invocano il ritorno alle urne. Il capo dello Stato non ...

Governo - ecco perché Di Maio e Salvini non ce l’hanno fatta. I prossimi passi dei due leader : Ancora nessuna quadra tra M5S e Lega. Non è stata raggiunta al momento la cosiddetta intesa su programma e nome da indicare come possibile presidente del Consiglio per poter dar vita ad una maggioranza parlamentare in grado di sostenere il Governo. Per questo le rispettive delegazioni, dopo essere rimaste a colloquio allo studio alla Vetrata con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per poco più di mezz’ora, hanno chiesto ...

Governo - torna l'ipotesi urne Che conviene solo a Salvini Di Maio continua a perdere consensi : Tra i due partiti mancano le convergenze sui nodi più importanti, in primis quello del nome del premier dopo che si sono bruciate praticamente tutte le opzioni possibili. Questo perché Luigi Di Maio non rinuncia all'idea di fare il Primo Ministro, sapendo perfettamente che il tempo gioca a suo sfavore e che l'occasione di andare a governare gli sta sfuggendo tra le dita. I sondaggi Segui su ...

[Il retroscena] Di Maio cambia idea sul professore e il Governo non parte. Salvini si arrabbia e lancia ultimatum : E invece nulla: non poteva diventare premier uno che difende i vitalizi - bandiera del Movimento - in quanto garanti della libertà di fare politica. E poi no, non sarebbe stato possibile spiegare ...

Governo berlusconi salvini Governo : "Avevamo messo in guardia salvini", dice Gelmini, "salvini prenda atto dei rischi che sta correndo", sottolinea il portavoce dei gruppi parlamentari azzurri Mulé, "la speranza è che chi deve riflettere, rifletta bene ed in fretta ed eviti ogni corresponsabilità", rilancia Giacomoni, "io a questo punto dubito che ci sarà un governo ", prevede Brunetta. Da FI ...