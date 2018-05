Governo : Salvini - se accordo vorrei ok non solo on line : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – “Se ci fosse l’accordo vorrei che foste voi ad approvarlo, non solo on line, ma nella piazze italiane. Con il vostro via libera mi sentirei più forte, legittimato”. Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Fb. L'articolo Governo: Salvini, se accordo vorrei ok non solo on line sembra essere il primo su Meteo Web.