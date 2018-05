Governo : Salvini - leale con centrodestra - mi confronto ogni giorno : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – “Cercherò fino all’ultimo di trasformare in fatti quello che è stato votato da 12 milioni” di cittadini che hanno scelto il centrodestra e “da 10 milioni che hanno votato il programma dei 5 Stelle”. Lo dice Matteo Salvini su Facebook. “Noi -ha aggiunto- siamo coerenti e leali con una coalizione”, quella di centrodestra”, con cui mi confronto ogni giorno”. ...

Governo : Salvini - no litigi su poltrone - si discute su temi : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – “Non si sta litigando sui posti, sulle poltrone. Noi stiamo discutendo e lavorando sui temi, sul lavoro, le tasse pensioni. E’ un cambiamento epocale. Ricordate nei decenni passati la nascita dei governi? litigi su chi andava agli Esteri, chi agli Interni e chi a quel consiglio di amministrazione”. Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb. “I 5 Stelle sono interlocutori concreti su ...

Governo - SALVINI : "SIAMO AL TRATTO FINALE"/ Video - contratto M5s-Lega : "O c'è intesa o si torna al voto" : GOVERNO M5s-Lega, stallo su premier, programma e conTRATTO: Mattarella non parla dopo SALVINI e Di Maio e concede altro tempo. "ConTRATTO in bilico": scenari e ultime notizie live(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 21:18:00 GMT)

Governo : Martina - Salvini vuole rinegoziare trattati senza parlarne con Ue : Roma, 15 mag. , AdnKronos, 'Per Lega e M5S questa è una prova di maturità' ma se 'Salvini dice 'per fare quello che abbiamo scritto bisogna cambiare i trattati europei' E' circolata su twitter una ...

Governo : Martina - Salvini vuole rinegoziare trattati senza parlarne con Ue : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – “Per Lega e M5S questa è una prova di maturità” ma se “Salvini dice ‘per fare quello che abbiamo scritto bisogna cambiare i trattati europei’… E’ circolata su twitter una battuta carina: è come se moglie e marito decidessero di rinegoziare il mutuo senza parlarne con la banca. Serve un bagno di umiltà e meno propaganda”. Lo ha detto il reggente Pd, Maurizio ...

"Governo forte oppure si vota". Salvini e Di Maio ancora divisi sul programma : "A Bruxelles qualcuno minaccia, qualcuno ricatta, qualcuno manda messaggi indegni di un momento democratico e quindi o nasce un governo forte o, se come è possibile perchè siamo due forze diverse rimangono delle distanze su diversi temi, responsabilmente l'unica soluzione è restituire la parola agli italiani". Nel giorno dello scontro con la Commissione europea che per voce del vice presidente Valdis Dombrovskis ha chiesto all'Italia di ...

E’ finita : il Governo Di Maio Salvini non si fa più : Enrico Mentana ha aperto l’edizione delle 20 del suo TgLa7 anticipando la rottura tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio.

M5s-Lega - Di Maio 'Contro di noi attacchi di eurocrati. Ma chiuderemo il contratto'. Salvini frena 'Governo forte o voto' : Uno dei più loquaci, al tavolo della trattativa, è il deputato Claudio Borghi , responsabile economico della Lega: 'Al momento, secondo me, la nostra economia ha bisogno di più denaro nelle tasche ...

Governo - nuovo incontro Di Maio-Salvini/ Scontro M5s-Lega con l’Europa : contratto in bilico : Governo M5s-Lega, stallo su premier, programma e contratto: Mattarella non parla dopo Salvini e Di Maio e concede altro tempo. "contratto in bilico": scenari e ultime notizie live(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 19:45:00 GMT)

Salvini : se rimangono distanze sul Governo - parola agli italiani : Roma, 15 mag. , askanews, 'Ho la coscienza pulita, lavorando al massimo giorno e notte', ma 'o nasce un governo forte o rimangono distanze sui diversi temi e l'unica possibilità è restituire la parola ...

Migranti e conti pubblici : Bruxelles bacchetta l’Italia verso il Governo. Lite con Salvini e Di Maio : È sui Migranti il primo, piccato, botta e risposta tra Bruxelles e la stanza in cui sono in corso le trattative per formare un governo, su sponda leghista. Ma un doppio avvertimento Ue arriva anche sul fronte dei conti pubblici. Con i due vicepresidenti della Commissione, Valdis Dombrovskis e Jyrki Katainen, che invitano l’Italia a ridurre il debit...