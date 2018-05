Governo | Salvini contro l’Europa | “Più ci minacciano più ci danno forza Prima gli

Governo M5s-Lega - Di Maio : “Ci sono temi da chiarire - i nomi vengono dopo”. Salvini sul contratto : “Siamo al tratto finale” : Il bollettino della giornata sul Governo M5s-Lega è come al solito all’insegna degli alti e dei bassi. Resta la differenza dei toni – Salvini più “realista”, Di Maio più ottimista -, ma i tavoli di lavoro sul patto per il programma continuano. Resta il problema, ancora insormontabile, del nome da spendere come presidente del Consiglio: se i 5 stelle restano su Giuseppe Conte, i leghisti, dopo aver bruciato il loro Giulio ...

Governo : Salvini - se accordo vorrei ok non solo on line : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – “Se ci fosse l’accordo vorrei che foste voi ad approvarlo, non solo on line, ma nella piazze italiane. Con il vostro via libera mi sentirei più forte, legittimato”. Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Fb. L'articolo Governo: Salvini, se accordo vorrei ok non solo on line sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo : Salvini - leale con centrodestra - mi confronto ogni giorno : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – “Cercherò fino all’ultimo di trasformare in fatti quello che è stato votato da 12 milioni” di cittadini che hanno scelto il centrodestra e “da 10 milioni che hanno votato il programma dei 5 Stelle”. Lo dice Matteo Salvini su Facebook. “Noi -ha aggiunto- siamo coerenti e leali con una coalizione”, quella di centrodestra”, con cui mi confronto ogni giorno”. ...

Governo : Salvini - no litigi su poltrone - si discute su temi : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – “Non si sta litigando sui posti, sulle poltrone. Noi stiamo discutendo e lavorando sui temi, sul lavoro, le tasse pensioni. E’ un cambiamento epocale. Ricordate nei decenni passati la nascita dei governi? litigi su chi andava agli Esteri, chi agli Interni e chi a quel consiglio di amministrazione”. Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb. “I 5 Stelle sono interlocutori concreti su ...

Governo - SALVINI : "SIAMO AL TRATTO FINALE"/ Video - contratto M5s-Lega : "O c'è intesa o si torna al voto" : GOVERNO M5s-Lega, stallo su premier, programma e conTRATTO: Mattarella non parla dopo SALVINI e Di Maio e concede altro tempo. "ConTRATTO in bilico": scenari e ultime notizie live(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 21:18:00 GMT)

Governo : Martina - Salvini vuole rinegoziare trattati senza parlarne con Ue : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – “Per Lega e M5S questa è una prova di maturità” ma se “Salvini dice ‘per fare quello che abbiamo scritto bisogna cambiare i trattati europei’… E’ circolata su twitter una battuta carina: è come se moglie e marito decidessero di rinegoziare il mutuo senza parlarne con la banca. Serve un bagno di umiltà e meno propaganda”. Lo ha detto il reggente Pd, Maurizio ...

"Governo forte oppure si vota". Salvini e Di Maio ancora divisi sul programma : "A Bruxelles qualcuno minaccia, qualcuno ricatta, qualcuno manda messaggi indegni di un momento democratico e quindi o nasce un governo forte o, se come è possibile perchè siamo due forze diverse rimangono delle distanze su diversi temi, responsabilmente l'unica soluzione è restituire la parola agli italiani". Nel giorno dello scontro con la Commissione europea che per voce del vice presidente Valdis Dombrovskis ha chiesto all'Italia di ...

