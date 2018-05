Governo | Rocco Casalino non sa di essere in onda e Mentana interrompe il collegamento

ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 maggio 2018) “No, non è coretto, usciamo”. Nel corso della Maratonadedicata alle consultazioni, Enricoha interrotto ilcon il cronista politico, per evitare di registrare la voce di(capo della comunicazione dei 5 stelle), senza che lui lo sapesse. “Non è corretto – ha detto il direttore del TgLa7, rientrando in studio –ha chiesto se lo stiamo registrando. Celata è stato onesto e non sapeva che noi in realtà eravamo in. Non mi importa niente di carpire le cose quando poi le può raccontare Celata. Non abbiamo bisogno di mezzucci” L'articolonon sa diinil: “Non usiamo questi mezzucci” proviene da Il Fatto Quotidiano.