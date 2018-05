Governo : Quirinale - nessuno ha mai proposto nome Sapelli a Mattarella : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – “Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non ha posto alcun veto o diniego sul professor Sapelli per la semplice circostanza che nessuno, né prima né durante le consultazioni, gli ha mai proposto, direttamente o indirettamente, il suo nome”. Lo precisa l”Ufficio stampa del Quirinale, in riferimento alle dichiarazioni del professor Giulio Sapelli. L'articolo Governo: Quirinale, ...

Governo Lega-M5s - stallo premier e programma/ Mattarella non parla dopo Salvini e Di Maio : Quirinale dà tempo : Governo M5s-Lega, stallo su premier, programma e contratto: Mattarella non parla dopo Salvini e Di Maio e concede altro tempo, ma è spiazzato. Scenari e ultime notizie live(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 20:09:00 GMT)

Governo LEGA-M5S - SERVE TEMPO A SALVINI E DI MAIO/ Consultazioni Mattarella : premier - nessun nome al Quirinale : GOVERNO, ultime notizie live: Consultazioni Mattarella, Giulio Sapelli premier? "Piena disponibilità", ma Di MAIO smentisce. LEGA-M5S al lavoro sul contratto: "SERVE ancora TEMPO"(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 17:55:00 GMT)

Di Maio dopo il colloquio al Quirinale : 'Pronti a far partire Governo. Nomi non ne facciamo' : Anche fonti della Lega , interpellate al riguardo, non confermano che ci sia una indicazione per il professore di ecoNomia a Palazzo Chigi. "E' tutto vero. Sono stato contattato da entrambi le parti ...

Governo - stallo sul premier - i dubbi del Quirinale. Di Maio chiede altro tempo a Mattarella : Ancora un nulla di fatto sul nome del candidato alla guida del Governo. Il leader dei Cinque Stelle: «Il contratto sarà sottoposto al voto online dei nostri iscritti». Mattarella a breve vedrà Matteo Salvini...

Governo - l’attesa dei cittadini al Quirinale : “Serve una persona di alto profilo istituzionale. Meglio se un politico” : “Meglio se politico”, “esperto di economia”, ma senza dubbio “una persona di alto profilo istituzionale”. Nel giorno in cui Matteo Salvini, segretario della Lega, e Luigi Di Maio, leader del M5s, sono attesi per quelle che dovrebbero essere le consultazioni finali col presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in piazza del Quirinale i cittadini esprimono i propri timori e le proprie speranze per il ...

Governo M5S-Lega - dalle 16.30 le consultazioni al Quirinale : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo aver concesso diversi giorni di tempo a Matteo Salvini e Luigi Di Maio per comporre un esecutivo, riceverà oggi le delegazioni dei due partiti al Quirinale per fare il punto della situazione e chiudere in tempi brevi.Il calendario è stato pubblicato oggi ed è così arrivata la conferma che Movimento 5 Stelle e Lega saliranno al Quirinale in separata sede. Luigi Di Maio, accompagnato da ...

Governo - nel pomeriggio Di Maio e Salvini al Quirinale. Le prime indiscrezioni : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riprenderà oggi pomeriggio le consultazioni per la formazione del Governo. Ne dà notizia una nota del Quirinale. Alle 16.30 vedrà la delegazione del Movimento 5 stelle, con i capigruppo parlamentari, Danilo Toninelli e Giulia Grillo, e il capo della forza politica, Luigi Di Maio. Alle 18 al Colle salirà invece la Lega, con il segretario, Matteo Salvini, e i due capigruppo parlamentari, Marco ...

Governo : alle 16.30 M5S al Quirinale - alle 18 Lega : Roma, 14 mag. (AdnKronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riprenderà oggi pomeriggio le consultazioni per la formazione del Governo. Ne dà notizia una nota del Quirinale. alle 16.30 vedrà la deLegazione del Movimento 5 stelle, con i capigruppo parlamentari, Danilo Toninelli e Giulia Grillo, e il capo della forza politica, Luigi Di Maio.alle 18 al Colle salirà invece la Lega, con il segretario, Matteo Salvini, e i due ...

Governo - Di Maio e Salvini oggi al Quirinale : Alle 16.30 vedrà la delegazione del Movimento 5 stelle, con i capigruppo parlamentari, Danilo Toninelli e Giulia Grillo, e il capo della forza politica, Luigi Di Maio. Alle 18 al Colle salirà invece ...

Governo - la rosa di Di Maio e Salvini - oggi i due leader al Quirinale : «Pronti per l'esecutivo - sarà un premier politico» : dal nostro inviato MILANO Il super-vertice del Pirellone. L'incontro a due tra Di Maio e Salvini. L'affannosa ricerca del terzo nome, da trovare subito anche per rispettare i tempi chiesti...

Governo - Castelli : "Quirinale? Sicura che non è problema di tempo" : LaPresse, "C'è un contratto di Governo che determinerà queste cose. Il Movimento 5 Stelle ha sempre avuto certe posizioni. Il Quirinale aspetta risposte? Sono Sicura che non è un problema di tempo. ...

Governo - la rosa di DiMaio e Salvini - oggi i due leader al Quirinale : «Pronti per l'esecutivo - sarà un premier politico» : dal nostro inviato MILANO Il super-vertice del Pirellone. L'incontro a due tra Di Maio e Salvini. L'affannosa ricerca del terzo nome, da trovare subito anche per rispettare i tempi chiesti...

Salvini e Di Maio lunedì al Quirinale : «Pronti per il Governo - premier politico» : Vertice M5S-Lega a Milano, poi la telefonata al Quirinale che li convocherà. Quasi chiuso il contratto