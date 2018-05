Governo - prove d'intesa sul contratto. Salvini : «Siamo al tratto finale». Di Maio : «Forse domani si chiude» : È durato circa due ore il vertice serale tra M5S e Lega sul tema Governo. Il leader dei Cinquestelle ha parlato subito dopo la conclusione del summit: «Il punto nevralgico è...

Prove di Governo : oggi nuovo incontro Salvini-Di Maio - il nodo è sempre il premier : Serve almeno un altro incontro ai due leader per sciogliere il nodo di chi sarà il capo del governo giallo-verde. Al momento passi avanti si registrano solo su alcuni temi del programma.

M5s-Lega - prove di Governo | Di Maio : convergenze su migranti e conflitto di interessi : "Stiamo facendo notevoli passi avanti con il programma di governo, stiamo trovando ampie convergenzesu reddito di cittadinanza, flat tax, legge Fornero, sullaquestione che riguarda la lotta al business dell'immigrazione". Così il leader Cinquestelle a incontro finito con Salvini

Prove di intesa tra Di Maio e Salvini : chieste 24 ore a Mattarella per formare un Governo "giallo-verde" : Possibile una svolta per il governo. Salvini e Di Maio chiedono 24 ore di tempo a Mattarella per vedere se riusciranno a trovare una intesa, forse su un premer "terzo". Berlusconi deve decidere che ti po di posizione prendere in caso di accordo

Prove di intesa tra Di Maio e Salvini : chieste 24 ore a Mattarella per formare un Governo : Il leader M5s ribadisce: "Nessuna fiducia al governo neutrale e poi al voto". Salvini intenzionato a provarci fino all'ultimo. Intanto Mattarella tra oggi e domani nominerà il premier di transizione: spazio a una donna?

Salvini : "Proverò fino all'ultimo ad evitare un Governo neutrale" : Matteo Salvini vuole provare a scongiurare a tutti i costi l’ipotesi di un governo “neutrale” scelto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il leader della Lega è stato stamane ospite di Circo Massimo su Radio Capital: alle 17 scadrà l’ultimatum del Colle ai partiti, dopodiché dovrebbe essere indicato il premier incaricato per la formazione del nuovo governo. Salvini, ma anche gli altri attori in gioco, soprattutto Luigi Di Maio, ...

Salvini : “Ci proverò fino all’ultimo - occorre un Governo politico con le idee chiare” : «Ad oggi ci sono ancora dei no incrociati tra Di Maio e Berlusconi. Io confermo che fino all’ultimo minuto ci provo, a costo di sembrare uno che pecca di ottimismo e di fiducia». Il leader della Lega, Matteo Salvini, parla ai microfoni di «Circo Massimo», su Radio Capital, il giorno del possibile incarico di Mattarella per un governo neutrale e dop...

Salvini : “Proverò fino all’ultimo a cercare i numeri per il Governo. Con i Cinque Stelle o si rivota” : «Proverò a cercare in parlamento quella forza per fare le cose che ci chiedono gli italiani. Ci proverò fino all’ultimo, ma partendo dal centrodestra che è la prima coalizione e ha vinto in Molise e Friuli». Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, arrivando a una festa del partito. Chiederà un pre-incarico per fare un governo? «Perch...

