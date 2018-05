Governo | Pd | ‘M5s e Lega non possono più perdere tempo Paralisi inaccettabile’ Leu

ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 maggio 2018) Per il Partito democratico siamo di fronte a “unainaccettabile dell’Italia” e see M5s non trovano una soluzione “devono riconsiderare la proposta di un esecutivo neutrale” fatta da Sergio Mattarella. Per Liberi e uguali “la ricreazione è finita” e il “Parlamento deve iniziare a lavorare”. Mentre Carroccio e 5 stelle sono ancora al lavoro per scrivere il contratto die trovare un nome terzo che possa ricoprire il ruolo di presidente del Consiglio, le altre forze politiche si mettono all’opposizione e reclamano l’uscita dallo stallo. Nel pomeriggio del 15 maggio i democratici ad esempio hanno organizzato una conferenza stampa al Nazareno: “M5s e”, ha esordito il reggente dem Maurizio Martina, “nonpiùe devono dismettere la campagna elettorale permanente, ...