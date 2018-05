Governo | Pd | ' Davanti stallo riconsiderare proposta Colle'

Milano - davanti al Pirellone le proteste dei centri sociali contro il Governo Lega-M5s : Milano - Mentre al Pirellone era in corso la riunione tecnica tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio per discutere del programma comune dell'esecutivo Lega-M5s, davanti al celebre palazzo milanese si sono ...

Elezioni Molise - affluenza al 52 - 16%. Spoglio in corso : centrodestra davanti al M5s. Il voto che influenza le trattative per il Governo : L’hanno ribattezzato l’Ohio d’Italia ma non è bastato per convincere i suoi cittadini ad andare alle urne. Un elettore su due, infatti, non è andato a votare per eleggere il nuovo presidente e venti consiglieri regionali. In Molise l’affluenza si ferma al 52,16%, nonostante l’improvvisa rilevanza nazionale guadagnata dalla piccola Regione del Sud Italia, che potrebbe influenzare le trattative in corso a Roma per ...

Elezioni Molise - in testa il centrodestra davanti a M5s. Attesa per l’impatto sul risiko di Governo : L’affluenza definitiva si ferma al 52,2 per cento. I molisani sono chiamati ad eleggere il successore di Paolo Frattura (Pd), presidente uscente. Dalle prime sezioni scrutinate è in testa il candidato del centrodestra Donato Toma davanti ad Andrea Greco del Cinque stelle. Staccato Carlo Veneziale del centrosinistra. La competizione è importante anche per capire se ci saranno impatti sulla formazione del governo nazionale...

Caso dj Fabo - il Governo si costituisce davanti alla Consulta : 'Resti la legge contro l'istigazione al suicidio' : Il ministero di Giustizia precisa che l'intervento non è contro Marco Cappato ma concerne la legittimazione della norma che potrebbe essere interpretata in modo non conforme ai principi costituzionali ...

Processo Cappato : il Governo si costituisce davanti alla Consulta : Il 14 febbraio scorso la Corte d'Assise di Milano ha chiesto l'intervento della Corte Costituzionale per il Processo a Marco Cappato - esponente dei Radicali e dell'Associazione Luca Coscioni - che ha aiutato Fabiano Antoniani, alias Dj Fabo, a morire in Svizzera col "suicidio assistito". Dj Fabo era determinatissimo a porre fine alle proprie sofferenze, ma non esistendo in Italia una legge che prevede la possibilità del suicidio assistito è ...

