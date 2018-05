Governo | Paragone M5s | “Finalmente siamo tornati a dire che l’Europa è nemica dei

Governo Lega M5S : i nomi papabili per i ministri. Paragone premier? : La trattativa tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio è giunta agli sgoccioli. I due leader hanno definito nelle ultime ore il programma del prossimo Governo Lega M5S. Ora, oltre alla lista completa dei ministri, manca solo da presentare la figura tanto attesa del Presidente del Consiglio, che dovrebbe essere comunicata al Colle in tempi brevi: probabilmente nel pomeriggio. Il totoministri e il totopremier sono serviti. Il ruolo dei leader nel ...

Governo - Paragone (M5s) : “Galateo istituzionale verso Mattarella non significa accettare tutto. Meglio voto in estate” : “Se le cose stanno così il destino è già segnato, mi sembra che è una legislatura che va a sbattere, noi un Governo tecnico non lo vogliamo assolutamente, io sono entrato in Parlamento per fare una battaglia precisa contro lo strapotere della finanza, se mi devo trovare un Governo espressione di quel mondo manco morto”. Così Gianluigi Paragone andando via dalla Camera. “Lega ha dato ultimatum a FI? Sono dinamiche che si stanno ...