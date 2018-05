Governo : Martina - Salvini vuole rinegoziare trattati senza parlarne con Ue : Roma, 15 mag. , AdnKronos, 'Per Lega e M5S questa è una prova di maturità' ma se 'Salvini dice 'per fare quello che abbiamo scritto bisogna cambiare i trattati europei' E' circolata su twitter una ...

Governo : Martina - Salvini vuole rinegoziare trattati senza parlarne con Ue : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – “Per Lega e M5S questa è una prova di maturità” ma se “Salvini dice ‘per fare quello che abbiamo scritto bisogna cambiare i trattati europei’… E’ circolata su twitter una battuta carina: è come se moglie e marito decidessero di rinegoziare il mutuo senza parlarne con la banca. Serve un bagno di umiltà e meno propaganda”. Lo ha detto il reggente Pd, Maurizio ...

Governo : Martina - Di Maio liquidatorio con Pd : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – Luigi Di Maio ha avuto “un atteggiamento liquidatorio” con il Pd, Lo ha detto il segretario reggente dem, Maurizio Martina, a Di Martedì su La7. “Il primo a reagire e a chiudere definitivamente è stato proprio Di Maio che, un quarto d’ora dopo una trasmissione Tv, ha liquidato le possibilità di accordo col Pd”. Una trasmissione in cui Matteo Renzi aveva già chiuso ai 5 Stelle, viene ...

Governo : Martina - paralisi inaccettabile : C'è una difficoltà politica evidente da parte di chi per 80 giorni, per settimane, ci ha raccontato che tutto si sarebbe fatto in modo veloce e facile e che il Governo del cambiamento sarebbe stato ...

Governo - Delrio : “I partiti riconsiderino la proposta di Mattarella”. Martina : “M5s e Lega dicano se hanno fallito” : “M5s e Lega non possono più perdere tempo e devono dismettere la campagna elettorale permanente, per dire chiaramente se la loro ipotesi di Governo è fallita”. Lo dice il reggente del Pd, Maurizio Martina, in conferenza stampa al Nazareno. E il capogruppo dem alla Camera, Graziano Delrio, afferma: “Auspichiamo, se si continua a perdere tempo, che i partiti riconsiderino la proposta del presidente della Repubblica, che è l’unica ...

Martina : M5S e Lega se in grado facciano partire Governo subito : Roma – Di seguito le parole di Maurizio Martina, incalzante sulla formazione del governo tra M5S e Lega. “Se sono nelle condizioni di far partire un governo, lo facciano. Ora non possono più perdere tempo. Abbiamo assistito ancora in queste ore a un balletto di dichiarazioni e responsabilità non ancora chiare che ci preoccupa molto. Siamo di fronte a un’inaccettabile paralisi per l’Italia. A una difficoltà politica ...

Governo : Martina - scontro potere Lega-M5S - paralisi a danno Paese : Roma, 14 mag. (AdnKronos) – “Mi pare evidente che la notizia di oggi è che Lega e Cinque Stelle sono paralizzati tra di loro in uno scontro di potere e sulle persone a danno del Paese che invece chiede ora giustamente massima chiarezza e certezze delle prospettive. Altro che Governo del cambiamento”. Lo dichiara il reggente Pd, Maurizio Martina. L'articolo Governo: Martina, scontro potere Lega-M5S, paralisi a danno Paese ...

Governo M5s-Lega - una risposta ai delusi di sinistra dalla pagina il ‘Mite Martina’ su Facebook : Eh sì, il mite Martina forse c’ha visto giusto. Tra gli elettori di sinistra del M5s serpeggia tanta delusione: vedere Danilo Toninelli e Roberto Calderoli andare a braccetto in tivù per alcuni fa davvero male. Tutto sognavano tranne che un Governo con i leghisti armati di ruspe e fucili. In un video, la pagina Facebook satirica Il Mite Martina coglie così l’imbarazzo del popolo di sinistra che ha votato 5 stelle: “Voglio solo ...

Governo : Martina - programma M5S-Lega da 65-100 mld è propaganda : Roma, 14 mag. (AdnKronos) – “Ipotizzare come stanno facendo Lega e Cinque Stelle di potere reggere l’equilibrio dei conti dello Stato con un programma da 65-100 miliardi di euro è un’operazione di autentica propaganda ma anche un grande rischio per il Paese se si fanno i conti con serietà. Se poi si ipotizzano addirittura mega condoni siamo ben oltre”. Lo dichiara il segretario reggente del Partito democratico, ...

Governo - Martina : "Premier terzo? Auguri" : 19.20 A Lega e M5S convinti che stanno"facendo la storia", "consigliere di rimanere coi piedi per terra",spiega in una nota il segretario reggente del Pd,Martina,a proposito delle trattative sul Governo. "Di Maio e Salvini risparmino agli italiani altre sceneggiate inutili.Mettano in trasparenza la loro trattativa verso il Paese senza altre scuse",aggiunge. E sul nodo"figura terza",dice:"dovrebbe garantire per loro,senza aver partecipato alle ...

Governo : Martina - nessuno nel Pd è euforico - io sono preoccupato : "nessuno di noi è euforico, io sono preoccupato per un'ipotesi di programma di Governo sostanzialmente tutto giocato su deficit e debito, su una capacità di spesa improbabile dello Stato italiano. ...

Governo neutrale : Martina : 'Lega e M5s irrispettosi verso il Colle' : Di fronte allo scenario di un ritorno al voto in piena estate, Luigi Di Maio definisce a Rtl 102.5 il suo rapporto con Salvini come lo stato di Facebook 'una relazione complicata'.