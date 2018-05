Governo M5s-Lega | Di Maio | “Più eurocrati attaccano | più sono motivato” Salvini sul

Contratto di Governo M5s-Lega : “Uscita dall’Euro e nascita di un comitato di conciliazione” : Uscita dall'Euro, nascita di un comitato di conciliazione parallelo al Consiglio dei ministri, no sanzioni alla Russia di Putin e richiesta di cancellare 250 miliardi di euro di debito a Draghi, oltre a flat tax e reddito di cittadinanza: ecco tutti i punti previsti nel Contratto di governo tra M5s e Lega pubblicato dall'HuffPost.Continua a leggere

Governo M5S-Lega - pubblicata la bozza del contratto : ecco i punti principali : 15 maggio 2018, 20.45 - L'Huffington Post ha pubblicato oggi in esclusiva il contratto Per il Governo del Cambiamento a cui Matteo Salvini e Luigi Di Maio stanno lavorando da giorni, una bozza datata 14 maggio 2018 alle 9.30, quindi ieri mattina a poche ore dall'arrivo al Colle dei due leader politici.Nel lungo articolo firmato da Lucia Annunziata, Gianni Del Vecchio, Alessandro De Angelis, Carlo Renda e Claudio Paudice viene illustrato ...

Governo - pubblicata bozza contratto. M5s-Lega : versione vecchia - : L'Huffington Post ha pubblicato in esclusiva una bozza dell'accordo tra i due partiti, che però rispondono: la versione attuale non corrisponde a quella attuale, molti contenuti sono radicalmente ...

M5S-Lega - ecco il contratto di Governo : cancellazione debito e fuori dall’euro «Bozza vecchia e superata» : L’Huffington Post svela la bozza : c’è anche un «comitato di conciliazione» per appianare i dissidi tr ai due partiti. M5S e Lega smentiscono: «Versione vecchia, smentita dagli incontri successivi»

Governo - SALVINI : "SIAMO AL TRATTO FINALE"/ Video - contratto M5s-Lega : "O c'è intesa o si torna al voto" : GOVERNO M5s-Lega, stallo su premier, programma e conTRATTO: Mattarella non parla dopo SALVINI e Di Maio e concede altro tempo. "ConTRATTO in bilico": scenari e ultime notizie live(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 21:18:00 GMT)

Maria Elena Boschi - la gufata sul Governo Lega-M5s : 'Tanti auguri al mio successore' : Sul futuro molto ballerino del governo Lega-M5s, ora piove anche la gufata di Maria Elena Boschi . Su Twitter, la sottosegretaria dimissionaria infatti ha commentato: 'Ho letto le bozze del contratto ...

Il Governo populista M5S -Lega non convince i media stranieri : Marta Lorimer, una ricercatrice di studi europei presso la London School of Economics, una delle università di economia più prestigiose del mondo ha scritto: "Non trattenete il respiro per il governo ...

M5s-Lega - Di Maio 'Contro di noi attacchi di eurocrati. Ma chiuderemo il contratto'. Salvini frena 'Governo forte o voto' : Uno dei più loquaci, al tavolo della trattativa, è il deputato Claudio Borghi , responsabile economico della Lega: 'Al momento, secondo me, la nostra economia ha bisogno di più denaro nelle tasche ...

Ue sulla difensiva in prospettiva di un Governo M5S-Lega : Lo scenario politico che si è tracciato dopo le ultime elezioni nazionali è quello che l'Ue temeva di più, ma è esattamente quello con cui pare dovrà confrontarsi: un'alleanza M5S-Lega. Questo è, tra ...

Governo - nuovo incontro Di Maio-Salvini/ Scontro M5s-Lega con l’Europa : contratto in bilico : Governo M5s-Lega, stallo su premier, programma e contratto: Mattarella non parla dopo Salvini e Di Maio e concede altro tempo. "contratto in bilico": scenari e ultime notizie live(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 19:45:00 GMT)

Governo M5s e Lega - Di Maio : se troviamo l'accordo sarà una bomba : Fra questi vi sarebbe però la revisione dei trattati Ue e anche i costi della politica. Per quanto riguarda le politiche europee, viene riferito, entrambi i partiti puntano a chiedere modifiche ma vi ...

Governo : Della Vedova - Lega-M5S attaccano Ue per mettere mani avanti : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – “Salvini e Di Maio ritrovano la loro vera unità politica contro l’Europa. Mettono le mani avanti perché si stanno accorgendo di non poter fare quello che hanno promesso”. Lo scrive su Facebook Benedetto Della Vedova, presidente di Forza Europa. ‘Ma non hanno contro l’Ue. Hanno contro la ragionevolezza e le nuove generazioni che hanno bisogno di crescita e non di nuovo debito ...

"Il Governo (a fatica) lo faranno Il premier lo sceglierà Mattarella" Lega-M5S - Casini ad Affaritaliani.it : Pierferdinando Casini ad Affaritaliani.it: nascerà il governo giallo-verde? "Fanno fatica a farlo, tanta. Ma fanno ancora più fatica a non farlo perché si squalificherebbero in modo definitivo" Segui su Affaritaliani.it