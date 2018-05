Governo Lega-M5s | Ue in pressing Non cambi politica sui migranti E

Nuovo Governo - riparte tavolo M5s-Lega. Monito Ue su migranti e debito | : Bruxelles: "Non cambi politica migratoria e si continui a ridurre deficit"

Governo - alla Camera riprende tavolo M5S-Lega. La Ue : «L’Italia non cambi sui migranti» : Al momento non ci sono i leader Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Senatori e deputati stanno arrivando alla spicciolata. Il leader della Lega su Twitter: «Serve fortuna e pazienza». Il Financial Times: «Roma apre le porte a moderni barbari»

Governo - accordo lontano : M5S e Lega chiedono tempo : Ancora distanza sui programmi tra M5S e Lega, a partire da immigrazione ed Europa. "Il Governo parte se si possono fare cose. Il centrodestra rimane unito, o si parte o ci salutiamo", l'ultimatum di ...

M5s-Lega - l'accordo è in salita : Governo Salvini-Di Maio sull'orlo di una crisi di nervi : E' ripartito a Montecitorio il tavolo tecnico sul programma di governo tra M5s e Lega, un nuovo incontro per limare la bozza di contratto per il cosiddetto "...

Contratto di Governo Lega-5 Stelle - il fact checking su costi e coperture : I conti dal fisco al walfare. Le coperture? Attraverso tagli alla spesa e agevolazioni Flat tax, due aliquote nel Contratto Lega-M5S. Il fact checking governo, un prof a Palazzo Chigi. I grillini ...

Governo. Al via nuovo tavolo tecnico M5s-Lega. Salvini : serve pazienza e fortuna : Per me è molto importante che si rivedano le regole europee e i trattati in modo tale da poter rimettere in pista l'economia", ha concluso Borghi. Tajani: strada maestra resta governo di centrodestra ...

Governo - ripreso il tavolo tra M5s e Lega : avanti tutto il giorno : Alla Camera sono ripresi i lavori sul contratto di programma tra Movimento 5 Stelle e Lega. Al momento non sono ancora arrivati i leader dei due schieramenti, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ma la ...

Governo M5S-Lega - due parole di esortazione all’ottimismo : di Pia Starace Disfattismo, pessimismo, catastrofismo. Questi gli atteggiamenti più diffusi ultimamente nella maggior parte dei media per l’imminente formazione del nuovo Governo, per fortuna sbloccatasi al fotofinish di fronte allo scenario incombente di nuove elezioni, arbitro il saggio Sergio Mattarella. Comprendo perfettamente l’esercizio del dubbio, anzi meglio, di una sana diffidenza, suscitata in particolare dal passo indietro di ...

Governo Lega-M5s - accordo Salvini-Di Maio in salita/ Centinaio “premier e programma? Le distanze si limano” : Governo M5s-Lega, stallo su premier, programma e contratto: Mattarella non parla dopo Salvini e Di Maio e concede altro tempo, ma è spiazzato. Scenari e ultime notizie live(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 10:03:00 GMT)

Governo Lega-M5s - non è una sorpresa e non è inutile : La finora inedita alleanza di Governo tra Lega e Movimento 5 stelle ha colto di sorpresa non pochi commentatori e cittadini. È una alleanza sensata? Dice qualcosa su questi due partiti? La prima considerazione da fare è che sia la Lega che l’M5s rifiutano di collocarsi sul tradizionale asse destra-sinistra. La Lega in quanto partito che ambisce a rappresentare soprattutto le istanze dei cittadini delle regioni settentrionali (“prima ...

Governo M5s-Lega - si riparte dal tavolo tecnico ma l accordo è in salita : ROMA - Il presidente Sergio Mattarella ha concesso altro tempo - fino al massimo a lunedì prossimo - a Luigi Di Maio e Matteo Salvini per dare vita a un nuovo Governo. Ma il pessimismo cresce sulla ...